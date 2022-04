“The 2Night Show” με εκλεκτή παρέα την Δευτέρα του Πάσχα (εικόνες)

Life

"The 2Night Show" με εκλεκτή παρέα την Δευτέρα του Πάσχα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής δυο αγαπημένους ηθοποιούς.



Τη Δευτέρα του Πάσχα, 25 Απριλίου, στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» την Ελένη Καστάνη.

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για τον μονάκριβο γιο της, για τον ρόλο που έπαιξε ο έρωτας στη ζωή της, αλλά και για την επαγγελματική της πορεία. Γιατί τη θεωρούν γουρλού; Έχει αρνηθεί να παίξει σε σειρές και αργότερα το μετάνιωσε; Δημιουργεί προβλήματα στις συνεργασίες της;

Η Ελένη Καστάνη αποκαλύπτει τις προτάσεις που είχε για να παρουσιάσει τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά και τους λόγους που τις απέρριψε.

Τέλος, θυμάται την πιο σημαντική στιγμή στην καριέρα της και μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «Κυρία Επιθεώρηση», που έχει οσπάσει το πιο ζεστό χειροκρότημα του κοινού.

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Χρήστος Φωτίδης. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τη «Λάμψη» που έζησε, τη συνεργασία με τον Νίκο Φώσκολο, τις διαφωνίες, την αγάπη που είχε με τον Θύμιο Καρακατσάνη, αλλά και τον θαυμασμό του για τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

Ο Χρήστος Φωτίδης εξηγεί γιατί αποφάσισε να κάνει «στροφή» στην καριέρα του και να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και πόσο του έχει στοιχίσει επαγγελματικά αυτή η επιλογή. Εκφράζει τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και μιλάει για τον ρόλο που τον οδήγησε και πάλι στην τηλεόραση.

Ποιον «ήρωα» του είχε προτείνει, αρχικά, ο Λευτέρης Χαρίτος; Γιατί στη διάρκεια των γυρισμάτων ένιωθε ότι έπαιζε στο Χόλυγουντ; Τέλος, μιλάει για τα μελλοντικά του σχέδια και για την τηλεοπτική εκπομπή που θα παρουσιάσει.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

