Καιρός: Βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας την Μεγάλη Τετάρτη

Σε ποιες περιοχές μπορεί να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία και η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση για κάθε περιοχή.

Αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας την Μεγάλη Τετάρτη. Στη δυτική και βόρεια χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως δυτικά και βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 στρεφόμενοι τις βραδινές ώρες σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι, στην Κρήτη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στα δυτικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βόρεια. Οι άνεμοι, στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια, ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

