Αθλητικά

Πέθανε ο Κώστας Γκαλαμέλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος του Κώστα Γκαλαμέλου, μέσα στο γήπεδο.

Θλίψη στον ελληνικό χώρο του αθλητισμού, έχει σκορπίσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Κώστα Γκαλαμέλου.

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά το χαμό του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Κώστα Γκαλαμέλου, ο οποίος «έφυγε» απ’ τη ζωή τη Μ. Τρίτη (19/4), κατά τη διάρκεια τουρνουά παλαιμάχων.

Ο Γκαλαμέλος -που μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Λεβαδειακό, Χαλκηδόνα, Παναιγιάλειο και Φωστήρα- έδωσε το «παρών» σε τουρνουά που διοργάνωσαν οι παλαίμαχοι του Λεβαδειακού, στο δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς, με αντίστοιχες ομάδες του ΠΑΟΚ, του Απόλλωνα και του Παναιτωλικού.

Κατά τη διάρκεια αγώνα, υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέρρευσε στο γήπεδο. Αμέσως έσπευσαν πάνω του διασώστες του Ερυθρού Σταυρού, ο γιατρός δήμαρχος Λιβαδαίων Τάκης Ταγκαλέγκας κι ο αντιπεριφερειάρχης Ιωάννης Περγαντάς, επίσης γιατρός. Παρά τις προσπάθειες τους όμως, αλλά και τη χρήση απινιδωτή, δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Σαρδέλη: οι τοξικολογικές σε Ίριδα και Μαλένα και η κεταμίνη (βίντεο)

Φονικό στην Κρήτη: Στα Άνω Λιόσια συνέλαβαν τον δράστη 10 χρόνια μετά!

Χίος: Λιμενικός βούτηξε στη θάλασσα και έσωσε σκύλο (βίντεο)