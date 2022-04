Κόσμος

Ρωσία: Νέο τελεσίγραφο στους Ουκρανούς στρατιώτες

Προσφέρει εκεχειρία την Τετάρτη αν παραδοθούν οι Ουκρανοί αμαχητί.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας απηύθυνε νέο κάλεσμα στους ουκρανούς στρατιώτες που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal της Μαριούπολης να καταθέσουν αύριο Τετάρτη τα όπλα τους.

Υπογραμμίζει πως ούτε ένας ουκρανός στρατιώτης δεν είχε αποδεχθεί την προηγούμενη πρόταση για παράδοση οπλισμού σήμερα.

Τα ρωσικά στρατεύματα θα τηρήσουν κατάπαυση του πυρός στην περιοχή γύρω από το Azovstal ενόσω η πρόταση θα βρίσκεται σε ισχύ, αρχής γενομένης από τις 2 το μεσημέρι της 20ης Απριλίου, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

