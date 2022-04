Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης:Η Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας

O Υπουργός Υγείας και στελέχη του υπουργείου, έδωσαν έκτακτη συνέντευξη Τύπου, για την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων.

Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου, που έδωσαν ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, και επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης.

«Βρισκόμαστε σε μία διαφορετική φάση διαχείρισης της πανδημίας», τόνισε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Η αποτίμηση της επιδημιολογικής εικόνας στην επικράτεια:

