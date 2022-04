Κοινωνία

Ναρκωτικά - Κεταμίνη: Κύκλωμα “έσπρωχνε” ουσίες στην αγορά (εικόνες)

Συνελήφθησαν δύο μέλη του κυκλώματος, ενώ διερευνάται όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος.



Από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών, σε χώρες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες (19-04-2022) το πρωί στη Χαλκίδα, συνελήφθησαν δύο μέλη του κυκλώματος, ενώ αναζητείται για να συλληφθεί ακόμη ένα.

Γίνεται μνεία ότι η εξάρθρωση του κυκλώματος και ο τερματισμός της παράνομης δράσης του, είναι αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας που αναπτύχθηκε και κατάλληλης αξιολόγησης, ανάλυσης και σταχυολόγησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων.

Πιο αναλυτικά, οι δράστες συγκρότησαν εγκληματική ομάδα τουλάχιστον από τον περασμένο Φεβρουάριο και διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών και παράνομων αναβολικών ουσιών, τις οποίες τοποθετούσαν σε δέματα και ταχυδρομούσαν, σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Συγκεκριμένα, από Αρχές του εξωτερικού, τον περασμένο Φεβρουάριο και Απρίλιο, κατασχέθηκαν συνολικά πέντε δέματα που ταχυδρομήθηκαν από μέλη του κυκλώματος, τα οποία περιείχαν ναρκωτικά δισκία, μεταξύ των οποίων:

περισσότερα από 500 γραμμάρια της φαρμακευτικής ουσίας Κεταμίνη

πάνω από 248 δισκία Ecstasy ,καθώς και

ουσία απαγορευμένη από τον Οργανισμό Φαρμάκων της συγκεκριμένης χώρας.

Επιπλέον, από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, στα μέσα περίπου του τρέχοντος μήνα, κατασχέθηκαν από ταχυδρομικό κατάστημα 10 ακόμη υπό αποστολή δέματα, που είχαν ταχυδρομήσει οι ανωτέρω δράστες με προορισμό διάφορες χώρες του εξωτερικού και περιείχαν πληθώρα παράνομων αναβολικών ουσιών, σε μορφή δισκίων, υγρών αλλά και ενέσιμων, τα οποία εστάλησαν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), για να εξεταστούν εργαστηριακά.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Υπό αποστολή, δέμα εντός του οποίου βρέθηκε συσκευή ψηφιακού δορυφορικού αποκωδικοποιητή, ο οποίος αφού αποσυναρμολογήθηκε βρέθηκε να περιέχει, επιμελώς κρυμμένα, 120 ναρκωτικά δισκία,

885,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

141 ναρκωτικά δισκία (μεταξύ των οποίων και ecstasy)

1 γραμμάριο ecstasy, σε κρυσταλλική μορφή,

184 δισκία αναβολικών ουσιών,

82 φιαλίδια αναβολικών ουσιών,

8 σύριγγες που περιείχαν αναβολική ουσία,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

700 ευρώ και 5 τηλεφωνικές συσκευές,

αυτοκίνητο και διάφορα υλικά συσκευασίας (κουτάκια, νάιλον σακουλάκια, κ.λπ.)

2 σκληροί δίσκοι αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και συσκευή αεροστεγούς συσκευασίας.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σε συνδυασμό με διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και παράνομων αναβολικών ουσιών σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και παράβαση νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ διερευνάται όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την καταπολέμηση της οργανωμένης διακίνησης των ναρκωτικών και γενικότερα των παράνομων ουσιών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

