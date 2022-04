Κόσμος

Πολωνία: Φονική έκρηξη σε ορυχείο

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 1.000 μέτρων και στο σημείο αυτό βρισκόντουσαν δεκάδες ανθρακωρύχοι.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περίπου 20 τραυματίστηκαν και 7 αγνοούνται έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ανθρακωρυχείο στη νότια Πολωνία, σύμφωνα με την εταιρεία στην οποία ανήκει το ορυχείο και τις αρχές.

"Ο ένας από τους ανθρακωρύχους που τραυματίστηκαν στο ορυχείο της Πνιόβεκ υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Είναι το τέταρτο θύμα του δυστυχήματος στο ορυχείο", αναφέρει η εταιρεία JSW σε ανάρτησή της στο Twitter.

"Εξακολουθούν να αναζητούνται άλλοι 7 άνθρωποι", σημείωσε επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάτσεκ Σάσιν επίσης σε ανάρτησή του στο Twitter.

Σύμφωνα με την JSW, μια πρώτη έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε βάθος 1.000 μέτρων στο ορυχείο στην Πνιόβεκ στο Παβλόβιτσε. Σαράντα δύο ανθρακωρύχοι βρίσκονταν στο σημείο της έκρηξης και οι περισσότεροι από αυτούς υπέστησαν εγκαύματα.

Μια δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε λίγο αργότερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και έπληξε μέλη των σωστικών συνεργείων.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ανθρακωρύχων και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στο σημείο.

Η Πολωνία, η οποία συνεχίζει να εξαρτάται από τον άνθρακα για περίπου το 70% της ενέργειας που χρειάζεται, έχει αντιμετωπίσει κι άλλα δυστυχήματα σε ορυχεία τα τελευταία χρόνια.

Τον Μάρτιο του 2021, δύο ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε δυστύχημα που σημειώθηκε στο ορυχείο του Μισλοβίτσε-Βεσόλα στη νότια Πολωνία, ενώ το 2018 πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ορυχείο της Ζοφιόβκα που ανήκει στην JSW.

Το 2021 σχεδόν 80.000 άνθρωποι απασχολούνταν στον τομέα των ορυχείων στην Πολωνία.

