Κοινωνία

Πειραιάς - παιδική πορνογραφία: συνελήφθη με χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό του

Τι εντοπίστηκε πάνω του κατά τη σύλληψη αλλά και στο σπίτι του μετά από έρευνες.

Δεκαεννιά χιλιάδες φωτογραφικά αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας, εντοπίστηκαν στο κινητό ενός 42χρονου ημεδαπού, που συνελήφθη από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, να έχει στην κατοχή του εξαρτησιογόνες ουσίες κατά την είσοδό του σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο 42χρονος είχε κρύψει τις ναρκωτικές ουσίες σε θήκη ψηφιακού δίσκου (CD). Αποτελούνταν από δύο τεμάχια ναρκωτικών ουσιών πιθανόν ηρωίνης, καθαρού βάρους 0,67 γρ. και 0,72 γρ. αντίστοιχα και μία χάρτινη συσκευασία με ναρκωτική ουσία, πιθανόν ηρωίνη, μικτού βάρους 0,49 γρ.

Στο κινητό τηλέφωνο πέραν από τα αρχεία με το υλικό παιδικής πορνογραφίας εντοπίστηκαν και τετρακόσιες φωτογραφίες που απεικόνιζαν συγκεκριμένα σημεία του σώματος διαφόρων γυναικών, ληφθείσες από διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του στον Κορυδαλλό, όπου εντοπίστηκαν:

- μία πλαστική συσκευασία που περιείχε κάνναβη μικτού βάρους 1,00 γραμμαρίου,

- μία πλαστική συσκευασία που περιείχε άγνωστη λευκή ουσία μικτού βάρους 4,6 γρ.,

- δύο σύριγγες που περιείχαν άγνωστη ουσία,

- έξι κάρτες μνήμης,

- τρία κινητά τηλέφωνα,

- ένας φορητός υπολογιστής,

- δύο memory USB sticks και

- μία κάρτα SIM.

Ο 42χρονος που κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για πορνογραφία ανηλίκων αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία Πειραιά.

