Κόσμος

Ντιμπέιτ Μακρόν - Λεπέν: ο νικητής και η κόντρα “στον αέρα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετωπική αντιπαράθεση για όλα τα μείζονα προβλήματα στην Γαλλία, που εν πολλοίς είναι ίδια με εκείνα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ποια επιχειρήματα έπεισαν περισσότερους τους πολίτες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο κεντρώος φιλελεύθερος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κρίθηκε πως ήταν πιο πειστικός, αλλά και πιο αλαζόνας, από την ακροδεξιά αντίπαλό του Μαρίν Λεπέν στην προεκλογική τους τηλεμαχία χθες βράδυ, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία που θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Η στιγμιαία δημοσκόπηση («sondage flash») του ινστιτούτου Elabe για τον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 650 τηλεθεατών 18 ετών και άνω έδειξε πως το 59% έκρινε ότι ο κ. Μακρόν ήταν πιο πειστικός από την κυρία Λεπέν.

Το 2017, ανάλογη έρευνα είχε αναδείξει νικητή της τηλεοπτικής αναμέτρησης των δύο αντιπάλων επίσης τον κ. Μακρόν, πολύ πιο καθαρά (63%).

Δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 24ης Απριλίου υποδεικνύουν πως ο απερχόμενος πρόεδρος οδεύει να εξασφαλίσει την επανεκλογή του εξασφαλίζοντας γύρω στο 55,5% των ψήφων. Το 2017, ο κ. Μακρόν είχε επικρατήσει της κυρίας Λεπέν λαμβάνοντας το 66,1%.

Απόλυτη διάσταση απόψεων για την μετανάστευση

Τεράστιο χάσμα απόψεων ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και τη Μαρίν Λεπέν για το ζήτημα της μετανάστευσης και το λεγόμενο ζήτημα της «μαντίλας» ανέδειξε η τηλεοπτική συζήτησή τους το βράδυ της Τετάρτης.

Η Μαρίν Λεπέν είπε πως θέλει να «λύσει το πρόβλημα της άναρχης και μαζικής μετανάστευσης» και, προς τον σκοπό αυτό, θα οργανώσει δημοψήφισμα για τη μετανάστευση στη Γαλλία.

Ζήτησε επίσης περισσότερη σταθερότητα από πλευράς πολιτείας και υποστήριξε «το τεκμήριο της νόμιμης άμυνας» για τη γαλλική αστυνομία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αντέταξε ότι έχει «τηρήσει τις δεσμεύσεις του» για την ασφάλεια, εξηγώντας ότι δημιούργησε 10.000 θέσεις αστυνομικών και αύξησε τον προϋπολογισμό της δικαιοσύνης κατά 30% τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο απερχόμενος αρχηγός του γαλλικού κράτους ισχυρίστηκε επίσης ότι αύξησε τα μέσα και τη συλλογική οργάνωση για την καταπολέμηση των γυναικοκτονιών, αναφερόμενος στις γραμμές βοήθειας και ακρόασης, στη δημιουργία βραχιολιών προστασίας για την απομάκρυνση βίαιων συζύγων, στην εκπαίδευση αξιωματικών της αστυνομίας και της χωροφυλακής σε θέματα σεξισμού και σεξουαλικής βίας.

«Εμφύλιος»

Ως προς το λεγόμενο ζήτημα της «μαντίλας» η Μαρίν Λεπέν τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσής της στους δημόσιους χώρους. «Είμαι υπέρ της απαγόρευσης της μαντίλας στον δημόσιο χώρο γιατί πιστεύω ότι είναι στολή που επιβάλλεται από τους ισλαμιστές», ξεκαθάρισε η Μαρίν Λεπέν. Ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκρινε έντονα, λέγοντας ότι αν η Μαρίν Λεπέν εφαρμόσει αυτά που λέει, θα «προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο» στη Γαλλία.

«Δεν παλεύω ενάντια στη θρησκεία του ισλάμ, δεν υπάρχει πρόβλημα, παλεύω ενάντια στην ισλαμιστική ιδεολογία, η οποία επιτίθεται στην ισότητα των φύλων, την ανεξιθρησκία, τη δημοκρατία και επιδιώκει να επιβάλει θρησκευτικό νόμο που ονομάζεται σαρία», επέμεινε η Λεπέν, υποστηρίζοντας πως είναι απαραίτητο «να κλείσουν 570 τζαμιά ριζοσπαστών».

Ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε ότι η ακροδεξιά υποψήφια «από την μαντίλα» κατέληξε να «περάσει στην τρομοκρατία και στον ισλαμισμό». Προεκτείνοντας αυτό το σκεπτικό, «πόσοι αστυνομικοί και χωροφύλακες θα τρέχουν πίσω από τις μαντίλες;» διερωτήθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν.

«Όσοι έτρεχαν πίσω από αυτούς που δεν φόραγαν μάσκες», αντέταξε η Μαρίν Λεπέν.

Ο «κλιματοσκεπτικισμός» και η «κλιματοϋποκρισία»

«Κλιματοσκεπτικισμό» καταλόγισε ο Μακρόν στην Λεπέν η οποία τον κατηγόρησε για «κλιματοϋποκρισία». Οι δυο υποψήφιοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους και στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε την έλλειψη «συνοχής» στο πρόγραμμα της Μαρίν Λεπέν, λέγοντας ότι η υποσχόμενη μείωση των φόρων στους υδρογονάνθρακες θα αυξήσει τις εισαγωγές και την μόλυνση. «Το πρόγραμμά σας δεν έχει ούτε κεφάλι ούτε ουρά», είπε ο Μακρόν, επαναλαμβάνοντας ότι θέλει να διορίσει έναν πρωθυπουργό υπεύθυνο για τον οικολογικό σχεδιασμό, βοηθούμενο από δύο υπουργούς αρμόδιους για τον ενεργειακό και τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Η Λεπέν από πλευράς της αποδοκίμασε "την τιμωρητική οικολογία" που όπως είπε ενσαρκώνει ο απερχόμενος πρόεδρος και η οποία είναι "βίαιη για τα μεσαία και τα κατώτερα στρώματα". «Αυτή η τιμωρητική οικολογία, είναι άχρηστη», είπε η Λεπέν σημειώνοντας ότι πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αναποτελεσματικές επειδή είναι διακοπτόμενες (η αιολική και η ηλιακή ενέργεια δεν μπορούν να παράγουν συνεχώς ηλεκτρική ενέργεια).

Ο Εμανουέλ Μακρόν καταλόγισε στην Λεπέν «αποκλειστικά πυρηνική στρατηγική» ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι θέλει να κάνει «ταυτόχρονα» επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια καθώς και στις ανανεώσιμες πηγές.

Κόντρα για το συνταξιοδοτικό και την αντιμετώπιση της πανδημίας

Η Μαρίν Λεπέν χαρακτήρισε «αφόρητη αδικία» την συνταξιοδότηση στα 65 έτη που επιθυμεί ο Εμανουέλ Μακρόν λέγοντας ότι αν εκλεγεί, οι Γάλλοι θα μπορούν να φύγουν από την εργασία τους σε ηλικία «μεταξύ 60 και 62 ετών».

Απαντώντας ο Μακρόν είπε ότι θέλει «να διατηρήσει αυτόν τον θησαυρό που είναι το γαλλικό συνταξιοδοτικό σύστημα».

Η Λεπέν κατέκρινε τον Μακρόν για το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ύψους 85 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και για τη μείωση της παραγωγικότητας στη Γαλλία, ενώ υποστήριξε την ανάγκη ενός «οικονομικού πατριωτισμού».

Ως προς την κρίση του κορονοϊού, η Λεπέν είπε ότι θα είχε προσφέρει βοήθεια με ίδια κεφάλαια του κράτους σε εταιρείες, «δηλαδή 1.500 ευρώ ανά εταιρεία, πάνω από 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο».

«Διαφώνησα μαζί σας μετά τον πρώτο εγκλεισμό, συνεχίσατε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, συνεχίσατε να κλείνετε τις επιχειρήσεις» είπε η Λεπέν.

«Δεν έχω την σκληρότητα να συζητήσω μαζί σας για την κρίση της Covid», απάντησε ειρωνικά ο Εμανουέλ Μακρόν θυμίζοντας τις θέσεις της Μαρίν Λεπέν για τα εμβόλια Sputnik, που παράγονται στη Ρωσία, και λέγοντας ότι είναι «περήφανος» για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας.

Ο Μακρόν κατηγορεί την Λεπέν για τις σχέσεις της με τον Πούτιν

Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ο Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε έντονα τις στενές σχέσεις της Μαρίν Λεπέν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας πως δεν θα μπορέσει να προστατεύσει αποτελεσματικά τη Γαλλία. Ο υποψήφιος πρόεδρος υπενθύμισε στη συνέχεια ότι το κόμμα της κυρίας Λεπέν πήρε δάνειο το 2014 από ρωσική τράπεζα «προσκείμενη στην εξουσία» του κ. Πούτιν.

Ο Μακρόν υποστήριξε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία και την αποστολή στην Ουκρανία εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων.

«Θεωρώ ότι η ρωσική επιθετικότητα με θύμα την Ουκρανία είναι απαράδεκτη», είπε η Μαρίν Λεπέν. «Παραδέχομαι ότι οι προσπάθειες που κάνατε αξίζουν την υποστήριξη. Η μόνη κύρωση κατά της οποίας διαφωνώ είναι το μπλοκάρισμα της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου», είπε στη συνέχεια η Μαρίν Λεπέν, υποστηρίζοντας ότι αυτό «θα κάνει πολύ κακό στον γαλλικό λαό».

Σε ό,τι αφορά τα ρωσικά δάνεια, η Λεπέν ισχυρίστηκε πως είναι νόμιμα και πως δεν είχε άλλη λύση. Η Μαρίν Λεπέν κατηγόρησε επίσης τον Μακρόν ότι «υποδέχτηκε τον Βλαντίμιρ Πούτιν με τυμπανοκρουσίες στις Βερσαλλίες». Αναφερόμενη στα ευρωπαϊκά ζητήματα είπε ότι θέλει να μεταρρυθμίσει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά πολιτικών για τις οποίες λέω στον εαυτό μου: γιατί η Γαλλία δεν καταφέρνει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της; (...) Δεν έχω δει ποτέ Γάλλους ηγέτες να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των Γάλλων», είπε η Λεπέν.

Ο απερχόμενος πρόεδρος επέκρινε την Λεπέν «ότι δεν λέει τα πράγματα με το όνομά τους» και ότι μιλώντας για μια Ευρώπη των εθνών, εννοεί την έξοδο της Γαλλίας από την Ευρώπη».

Η οικονομία στο προσκήνιο

Στα οικονομικά ζητήματα διασταύρωσαν τα ξίφη τους ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν κατά το πρώτο τμήμα της τηλεοπτικής τους μονομαχίας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης των Γάλλων, ο Εμανουέλ Μακρόν αφού επισήμανε πως «ζούμε πρωτόγνωρες κρίσεις», αναγνώρισε ότι οι Γάλλοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα και υποσχέθηκε ανώτατο όριο στις τιμές της ενέργειας. Υπογράμμισε πως πέτυχε μείωση της ανεργίας δημιουργώντας στη διάρκεια της θητείας του 1,2 εκατ. θέσεις εργασίας και δεσμεύτηκε πως θα δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες «που πάνε καλά» να δίνουν αφορολόγητο πριμ στους εργαζόμενους.

Η Μαρίν Λεπέν είπε ότι στη διάρκεια της θητείας Μακρόν είδε τον γαλλικό λαό να υποφέρει. Υποσχέθηκε πως θα είναι η πρόεδρος που θα του προσφέρει προστασία, ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Δήλωσε πως θα ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των Γάλλων αποφεύγοντας την φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων. Είπε επίσης ότι θα προχωρήσει σε φορολογικές ελαφρύνσεις, θα δώσει αυξήσεις και θα ενισχύσει τις μονογονεϊκές οικογένειες. «Θα ξαναδώσω στους Γάλλους τα χρήματά τους» είπε η Λεπέν.

Ειδήσεις σήμερα:

Αύξηση κατώτατου μισθού: Παραδείγματα και 12 απαντήσεις

Αϊτή: Φονική πτώση αεροπλάνου πάνω σε οχήματα (εικόνες)

Μεγάλη Πέμπτη - ΕΟΔΥ: Σημεία για rapid test δωρεάν