Αϊτή: Φονική πτώση αεροπλάνου πάνω σε οχήματα (εικόνες)

Η συντριβή του αεροσκάφους, προκάλεσε θύματα και μεταξύ οδηγών και διαβατών.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη στην Αϊτή όταν συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στην κοινότητα Καρφούρ, κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς.

Το αεροσκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα προς τη Ζακμέλ (νότια), διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας της Καρφούρ, ο Πιερ Μπέλαμι Σαμντί.

Haiti - Plane crash this afternoon on the route des rails in #Carrefour the partial toll would be 6 dead. According to witnesses, the small plane hit a bus

from Carrefour on the route des rails. #Haiti #planecrash pic.twitter.com/LuhYQl5W6j — ZOONewsTV (@ZOONewsTV) April 20, 2022

Οι πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου του, σκοτώθηκαν.

Όταν συνετρίβη, το αεροπλάνο σκότωσε οδηγό μοτοταξί και διαπέρασε φορτηγό που μετέφερε καταναλωτικά προϊόντα τραυματίζοντας σοβαρά πέντε ανθρώπους, σύμφωνα με τον δικαστή Μοΐζ Ζαν.

According to local sources on the ground, 1 Canadian citizen could be among the victims of the deadly plane crash that just happened minutes ago in Haiti.#Haiti #planecrash #PortAuPrince #Breaking pic.twitter.com/mBOib7khVo — ZOONewsTV (@ZOONewsTV) April 20, 2022

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Ο αϊτινός πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί εξέφρασε μέσω Twitter «βαθιά θλίψη» για το τραγικό δυστύχημα και τα «συλλυπητήριά (του) στις οικογένειες των θυμάτων».

At least 6 dead after plane crash-lands on street south of Haitian capital. "The plane hit vehicles on the road. Initial estimates put the death toll at six," reported Le Nouvelliste newspaper.- #Haiti pic.twitter.com/XYeEBcBf0s — ZOONewsTV (@ZOONewsTV) April 20, 2022

Τα δρομολόγια μικρών επιβατικών αεροσκαφών αυξήθηκαν στην Αϊτή από πέρυσι, καθώς οι ασφαλείς οδικές μεταφορές προς νότον έγιναν πρακτικά αδύνατες εξαιτίας των συγκρούσεων συμμοριών στη Μαρτισάν, συνοικία του Πορτ-ο-Πρενς από όπου διέρχεται ο μόνος δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση.

