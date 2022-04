Έκρηξη σε τέμενος με δεκάδες νεκρούς

Ισχυρή έκρηξη σε σιιτικό τέμενος στο Αφγανιστάν. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιιτικό τέμενος στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ στο βόρειο Αφγανιστάν, δήλωσε τοπικός διοικητής των Ταλιμπάν.

«Έκρηξη σημειώθηκε στη 2η περιφέρεια μέσα σε σιιτικό τέμενος, πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο Μοχάμαντ Ασίφ Γουαζέρι, εκπρόσωπος της διοίκησης των Ταλιμπάν στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τοπικός αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 25 θύματα από την έκρηξη. «Οι αρχικές πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 25 θύματα», δήλωσε στο AFP ο Ζαμπιχουλάχ Νουράνι, επικεφαλής της υπηρεσίας ενημέρωσης και πολιτισμού της επαρχίας Μπαλκ, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Ζία Ζεντάνι, εκπρόσωπος της περιφερειακής υγειονομικής υπηρεσίας, δήλωσε ότι εκτιμάται πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 50 τραυματίστηκαν στην έκρηξη.

Το περιστατικό συνέβη δύο ημέρες μετά τις εκρήξεις σε σχολείο της περιοχής της δυτικής Καμπούλ, όπου κατοικούν κυρίως σιίτες Χαζάρα. Από τις εκρήξεις αυτές έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν.

Κάτοικος της Μαζάρ-ι-Σαρίφ δήλωσε ότι βρισκόταν με την αδελφή της σε κοντινή αγορά όταν άκουσε μια μεγάλη έκρηξη και είδε καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή του σιιτικού τεμένους. «Τα τζάμια των καταστημάτων έσπασαν, υπήρχε συνωστισμός και όλοι άρχισαν να τρέχουν», δήλωσε η γυναίκα, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

It is reported that a powerful explosion in the Shiite sanctuary Seh Dekan in the city of Mazar-i-Sharif in Balkh province during prayer. Possibly terrorist attack by IS militants. #Afghanistan pic.twitter.com/s2tyd4qn0h