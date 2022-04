Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Ανοιχτοί λογαριασμοί για τη ρεβάνς

Κλασικό ντέρμπι, με πολύ πάθος και δύναμη στις διεκδικήσεις, αλλά με ελάχιστες φάσεις μπροστά στις 2 εστίες

Χωρίς νικητή, χωρίς γκολ (0-0) και με ανοιχτούς λογαριασμούς τελείωσε ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στην Τούμπα ανάμεσα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό και τον Κυπελλούχο Ελλάδος της τελευταίας σεζόν, ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα λύσουν τις διαφορές αυτές την Τετάρτη του Πάσχα στον Πειραιά στο επαναληπτικό παιχνίδι της διοργάνωσης με έπαθλο την μια θέση στον τελικό.

Το παιχνίδι είχε πάθος και δύναμη αλλά λιγοστές ευκαιρίες και φάσεις. Ουσιαστικά παίχτηκε ποδόσφαιρο με αρκετές σκοπιμότητες και άλλες τόσες καθυστερήσεις αφού πρώτο μέλημα των δυο ομάδων ήταν να μην δεχτούν γκολ, κάτι που το κατάφεραν. Ήταν όμως το μόνο που κατάφεραν σε ένα παιχνίδι με πολύ δυνατές μονομαχίες και σκληρά μαρκαρίσματα.

Με το ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό βρέθηκε στην περιοχή του Πασχαλάκη με τον Μασούρα σε θέση βολής όμως ο Πασχαλάκης παρακολούθησε σωστά την φάση και μπλόκαρε έγκαιρα. Μετά τις αρχικές αψιμαχίες στον αγωνιστικό χώρο, ο Ολυμπιακός πιο επιθετικός έφτασε στο 10' σε φάση γκολ, με κοντινό πλασέ του Μασούρα, που αρχικά ακυρώθηκε ως οφ-σάϊντ από τον βοηθό του Ιταλού διαιτητή και μετά με την επιβεβαίωση του VAR.

Για τον ΠΑΟΚ το πρώτο σουτ, άστοχο όμως, ήρθε στο 17' με τον Ζαμπά. Οι Θεσσαλονικείς πιο αγχωμένοι στο πρώτο μισό του ημιχρόνουν δεν αποφεύγουν λάθη στο διάστημα αυτό με βιαστικές απομακρύνσεις της μπάλας στα ,μετόπισθεν ενώ ο Ολυμποιακός δυνατός στην άμυνα εξαπέλυσε επιθέσεις που δεν ηταν ακίνδυνες για την εστία του ΠΑΟΚ.

Στα πρώτα 25 λεπτά έγιναν σκληρές μονομαχίες μεταξύ Μανωλά, και Ακπομ που ο Ιταλός διαιτητής δεν μπόρεσε να ελέγξει έγκαιρα έστω και αν έδειξε κίτρινες κάρτες στους δυο παίκτες στην συνέχεια. Παράλληλα τα ανόμοια σφυρίγματα του διαιτητή έδειξαν πως δεν ήταν μάλλον κατάλληλος για ένα ματς αυτής της σημασίας.

Ο ΠΑΟΚ έφθασε στην καλύτερη φάση του ημιχρόνου στο 33' με διπλή ευκαιρία για γκολ. Αρχικά το δυνατό σουτ του Ζίφκοβιτς έβγαλε με γροθιά υψωμένη ο Βατσλίκ και στην εξέλιξη της φάσης δυνατό μακρινό σουτ του Κούρτιτς έφυγε άουτ.

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με την ίδια τραχύτητα και το πάθος, αλλά τις δυο ομάδες χαρακτήριζε πλέον μεγαλύτερη προσοχή και πιο "σφιχτή" ανάπτυξη. Ετσι η πρώτη αξιόλογη φάση ήρθε στο 65' όταν σε πίεση του Ολυμπιακού από γέμισμα του Μασούρα ο Καμαρά έστειλε δυνατό σουτ που έφυγε άστοχο δίπλα από τα δοκάρια του Πασχαλάκη.

Λίγο νωρίτερα όμως στο 60' ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι σε χέρι του Γκάρι Ροντρίγκες, μέσα στην περιοχή των «ερυθρόλευκων» όταν μετά από φάουλ του Κούρτιτς, ο Ροντρίγκες προσπάθησε να απομακρύνει με τακουνάκι όμως η μπάλα βρήκε στο προτεταμένο χέρι του, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείχνει άουτ. Ο γηπεδούχος από το 66' με τον Μιτρίτσα πλέον στην επίθεση δημιούργησε ρήγματα και ο Ρουμάνος επιθετικός με την διεισδυτικότητα του είχε την ευκαιρία να αναστατώσει κάποιες φορές την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού.

Ο Δικέφαλος πλησίασε σε καλή ευκαιρία στο 74΄ όταν το σουτ του Μπίσεσβαρ έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βατσλίκ. Ο Ολυμπιακός με ανεξάντλητη δύναμη στο κέντρο του γηπέδου, προσπαθούσε να αναχαιτίσει τις άτολμες είναι γεγονός επιθέσεις των γηπεδούχων και το παιχνίδι κυλούσε στο "λευκό" 0-0 αποτέλεσμα ασφαλώς ικανοποιητικό για τους φιλοξενούμενους που το πήραν στο τέλος του ημιτελικού αφήνοντας όμως ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό ημιτελικό της ερχόμενης εβδομάδας.

Διαιτητής: Ντανιέλε Κίφι (Ιταλία)

Κίτρινες: Ακπομ, Αουγκούστο, Μανωλάς, Λαλά, Παπασταθόπουλος.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Σίντκλεϊ, Κούρτιτς, Αουγκούστο, Μπίσεσβαρ, Ζαμπά (66' Μιτρίτσα), Αν. Ζίβκοβιτς και Άκπομ (79' Ολιβέϊρα).

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Μαντί Καμαρά (87' Κουντέ), Μασούρας (93' Βρουσάϊ), Ροντρίγκες (79' Καρβάλιο) και Τικίνιο (79' Ελ Αραμπί).

