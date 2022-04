Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: ο Πούτιν αρνήθηκε εκεχειρία το Πάσχα

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας έστρεψε τα βέλη του προς το Κρεμλίνο, κατηγορώντας τον Ρώσο ομόλογο του πως ετοιμάζει ψευτο – δημοψηφίσματα σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία κατά τη διάρκεια του Πάσχα των Ορθοδόξων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε, πάντως, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι εξακολουθεί να τρέφει ελπίδες για ειρήνευση.

«Η Ρωσία ετοιμάζει ψευτο-δημοψήφισμα»

Ακόμη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να οργανώσει ψευτοδημοψήφισμα για την ανεξαρτησία των περιφερειών της Χερσώνας και της Ζαπορίζιας, που έχει καταλάβει ο στρατός της, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στο διάγγελμά του, το βράδυ της Πέμπτης ο κ. Ζελένσκι απαίτησε οι κάτοικοι των κατεχόμενων ζωνών να μη δίνουν κανένα προσωπικό δεδομένο, όπως οι αριθμοί των διαβατηρίων τους, όταν τους ζητούν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

«Δεν θέλουν απλώς να κάνουν απογραφή (...). Ούτε να σας μοιράσουν ανθρωπιστική βοήθεια οποιοδήποτε είδους. Πρόκειται για τη χάλκευση ενός λεγόμενου δημοψηφίσματος στην επικράτειά μας, αν φθάσει διαταγή από τη Μόσχα να οργανωθεί αυτή η κωμωδία», είπε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

Η Ουκρανία ήδη κατηγόρησε στις αρχές Μαρτίου πως επιδιώκει να σκηνοθετήσει στη Χερσώνα «δημοψήφισμα» κατ’ εικόνα εκείνου του 2014, όταν προχώρησε στην προσάρτηση της χερσονήσου τις Κριμαίας. Η προσάρτηση χαρακτηρίζεται παράνομη από το Κίεβο και τις δυτικές χώρες.

Στην ανατολική Ουκρανία, οι δύο περιφέρειες των φιλορώσων αυτονομιστών Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ έχουν ήδη ανακηρύξει την ανεξαρτησία τους ως «λαϊκές δημοκρατίες», έπειτα από δημοψηφίσματα που επίσης χαρακτηρίζουν άκυρα, ως μη γενόμενα, το Κίεβο και η διεθνής κοινότητα.

«Δεν θα υπάρξει λαϊκή δημοκρατία της Χερσώνας. Αν κάποιος θελήσει νέα προσάρτηση, νέες ακόμη πιο ισχυρές κυρώσεις θα πλήξουν τη Ρωσία», διεμήνυσε ο κ. Ζελένσκι.

Η Χερσώνα είναι η πρώτη μεγάλη ουκρανική πόλη που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός μετά την εισβολή που άρχισε την 24η Φεβρουαρίου. Λίγο πιο βορειοανατολικά, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κυριεύσει επίσης γιγάντιο τομέα γύρω από την πόλη Ζαπορίζια, η ίδια η πόλη πάντως εξακολουθεί να ελέγχεται από τους Ουκρανούς.

