Κορονοϊός - Γερμανία: “εκατόμβη” νεκρών την Μεγάλη Πέμπτη

Συνεχίζει να “καλπάζει” η πανδημία στην χώρα, η οποία ξεπέρασε ακόμη ένα “ψυχολογικό φράγμα” στον συνολικό αριθμό των μολύνσεων.

Στην Γερμανία επιβεβαιώθηκαν 161.718 κρούσματα του SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες, με το σύνολό τους να φθάνει τα 24.006.254, κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι θάνατοι 289 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 133.921 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

