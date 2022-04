Αθλητικά

Όπεν Βαρκελώνης: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά

Πρόκριση στους «8» του "Barcelona Open Banc Sabadell" για τον Έλληνα πρωταθλητή.

Στους προημιτελικούς του Όπεν της Βαρκελώνης προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ο οποίος είναι Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 1 στο κυρίως ταμπλό, αντιμετώπισε στο πλαίσιο της φάσης των «16» τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και κατέβαλε την αντίσταση του Βούλγαρου (Νο 23 στον κόσμο) με 6-1, 6-4, ύστερα από αγώνα διάρκειας περίπου μιας ώρας και 11 λεπτών.

Έτσι, ο 23χρονος πρωταθλητής πήρε το «εισιτήριο» για τους «8» του "Barcelona Open Banc Sabadell". Εκεί, βάσει προγράμματος, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει αργότερα σήμερα τον Κάρλος Αλκαράθ (Νο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 5 στο κυρίως ταμπλό), ο οποίος επικράτησε νωρίτερα του Χάουμε Μουνάρ στον ισπανικό «εμφύλιο» για τους «16» με 6-3, 6-3, ύστερα από περίπου 71 λεπτά αγώνα.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 4-0 έχοντας «σπάσει» δύο φορές το σερβίς του Ντιμιτρόφ και, παρά τις προσπάθειες του αντιπάλου του, έφτασε εύκολα με νέο "break" στο 6-1.

Στο δεύτερο σετ ο Ντιμιτρόφ «έσπασε» με το... καλημέρα το σερβίς του Τσιτσιπά και προηγήθηκε 1-0, αλλά ο Τσιτσιπάς «απάντησε» με "break" και ισοφάρισε 1-1. Με νέο "break" ο Βούλγαρος πέρασε μπροστά με 3-2, ωστόσο ο 23χρονος πρωταθλητής «έσπασε» άμεσα το σερβίς του Ντιμιτρόφ και ισοφάρισε 3-3. Στη συνέχεια οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους έως το 5-4, όπου ο Τσιτσιπάς με ακόμη ένα "break" πήρε το σετ με 6-4 και τη νίκη-πρόκριση στους «8».

