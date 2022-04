Κοινωνία

Μεγάλο Σάββατο: Το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων, σούπερ μάρκετ και κρεοπωλείων

Μεγάλο Σάββατο σήμερα, και πολλοί είναι αυτοί που κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής για τις εορτές αλλά και το πασχαλινό τραπέζι. Τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ.

Με εορταστικό ωράριο Πάσχα 2022 λειτουργούν όλα τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τα σούπερ μάρκετ και σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022.

Το εορταστικό ωράριο για εμπορικά καταστήματα, και πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με το ωράριο που έχει προτείνει στα μέλη του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, για το Μεγάλο Σάββατο τα μαγαζιά προτείνεται να λειτουργήσουν από τις 09.00 το πρωί μέχρι τις 15.00 το μεσημέρι.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προτείνει να είναι από τις 09.00 το πρωί μέχρι τις 16.00 το απόγευμα.

Αναλυτικά το ωράριο που προτείνεται για τα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας είναι:

Μ. Σάββατο 23/04/2022 09.00 – 15.00

Κυριακή 24/04/2022 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 25/04/2022 ΑΡΓΙΑ.

Μεγάλα καταστήματα και πολυκαταστήματα

Για τα μεγάλα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες καταστημάτων ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) ανακοίνωσε ότι το ωράριο λειτουργίας για το Μεγάλο Σάββατο από τις 09.00 το πρωί μέχρι τις 20.00 το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα 25 Απριλίου τα καταστήματα δεν λειτουργούν.

Ωράριο λειτουργίας σούπερ μάρκετ

Σήμερα Μεγάλο Σάββατο 23/04/2022 το ωράριο λειτουργίας σούπερ μάρκετ είναι από τις 08.00 έως τις 18.00.

Τα κρεοπωλεία με βάση το προτεινόμενο ωράριο της Ένωσης Λιανοπωλητών Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Αθήνας – Αττικής «Οι Ταξιάρχες» το Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν από τις 8.00-17.00.

