Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στη δράση

Επιστροφή στη… δράση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που «χτύπησε» την οικογένεια του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σόκαρε πριν από λίγες ημέρες τον πλανήτη, αποκαλύπτοντας το θάνατο του νεογέννητου γιού του.

Ο Πορτογάλος επιθετικός θέλησε να μείνει στο πλάι της οικογένειας του κι έτσι έμεινε εκτός του ντέςρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Λίβερπουλ.

Μια εβδομάδα μετά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο -όπως αναμενόταν- επιστρέφει στη δράση και βρίσκεται -μάλιστα- στην αρχική ενδεκάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για το μεγάλο ματς πρωταθλήματος στην έδρα της Άρσεναλ.

Αντίθετα, εκτός του αρχικού σχήματος έμεινε ο Χάρι Μαγκουάιρ, με τον Γερμανό προπονητή να παίρνει την απόφαση να στηριχτεί στο δίδυμο Βαράν – Λίντελεφ για το κέντρο της άμυνας και όχι στον αρχηγό της Γιουνάιτεντ.

