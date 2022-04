Κοινωνία

Καιρός: Πάσχα με σκόνη και ζέστη

Με ποιες συνθήκες για γιορταστεί το Πάσχα σε κάθε περιοχή. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση

Την Κυριακή του Πάσχαθα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, καθώς προβλέπονται λίγες μόνο νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα παραθαλάσσια τμήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί από 7 έως 27 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα (στη δυτική Μακεδονία από 8 έως 22 βαθμούς), 11 έως 28 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα, 15 έως 26 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 13 έως 24 βαθμούς και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο έως τους 28 βαθμούς), 12 έως 23 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη (στη βόρεια Κρήτη έως τους 27 βαθμούς), 10 έως 26 βαθμούς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ασθενείς και βαθμιαία μέτριοι 2-3 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις επίσης ασθενείς έως 3 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις ασθενείς, έως 3 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς έως 3 μποφόρ.

