Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα σε παιδιά: ένας θάνατος και αύξηση κρουσμάτων στον κόσμο

"Καμπανάκι" ανησυχίας κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε πόσες χώρες έχουν καταγραφεί δυσεξήγητα κρούσματα σε ανήλικους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως τουλάχιστον ένα παιδί πέθανε, εν μέσω αύξησης των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας από άγνωστη αιτία μεταξύ ανηλίκων, διευκρίνισε δε πως ενημερώθηκε για 169 κρούσματα σε 12 χώρες.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, ως την 21η Απριλίου περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας άγνωστης προέλευσης σε παιδιά είχαν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στην Ισπανία, στο Ισραήλ, στη Δανία, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Νορβηγία, στη Γαλλία, στη Ρουμανία και στο Βέλγιο.

Ο ΠΟΥ σημείωσε ότι οι 114 από τις 169 περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα παιδιά που παρουσίασαν οξεία ηπατίτιδα ήταν ηλικίας μεταξύ του ενός μήνα και των 16 ετών. Τα 17 κρίθηκε πως χρειάζονται μεταμόσχευση ήπατος. Δεν αποκαλύπτεται καμία λεπτομέρεια για το παιδί που υπέκυψε, ούτε πού καταγράφηκε ο θάνατος.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι στις τελευταίες 74 περιπτώσεις, εντοπίστηκε συνηθισμένος ιός της γρίπης, γνωστός ως αδενοϊός. Τα 20 από τα παιδιά που εξετάστηκαν είχαν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό· τα 19 είχαν ταυτόχρονα τον αδενοϊό και την COVID-19, πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνεργάζεται με τις βρετανικές υγειονομικές αρχές και άλλα κράτη μέλη και εταίρους του για τα κρούσματα.

Οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ εξέδωσαν έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο, καλώντας τους παιδίατρους να επαγρυπνούν για περιπτώσεις ηπατίτιδας σε ανήλικους, που πιθανόν συνδέονται με έναν ιό της γρίπης, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για τα ανεξήγητα κρούσματα οξείας φλεγμονής του ήπατος σε παιδιά.

