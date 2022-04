Λίβανος: Πολύνεκρο ναυάγιο σκάφους με μετανάστες (βίντεο)

Πτώματα εξακολουθούν να ανασύρουν στον Λίβανο οι αρχές



Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA στον Λίβανο, πλοία του πολεμικού Ναυτικού της χώρας ανέσυραν ακόμη οκτώ πτώματα από τη θάλασσα στα ανοικτά του λιμανιού της Τρίπολης, ανεβάζοντας σε εννέα τον αριθμό των νεκρών από το ναυάγιο πλεούμενου που μετέφερε μετανάστες.

Χθες, Μεγάλο Σάββατο (23.04.2022), ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός είχε ανακοινώσει μέσω Twitter ότι περίπου 60 άνθρωποι – η εθνικότητα των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί – επέβαιναν στο πλοιάριο, το οποίο αναχώρησε από την περιοχή της Καλαμούν, νότια της Τρίπολης.

Την ίδια ημέρα (σ.σ. 23.04.2022) εντοπίστηκε η σορός ενός μικρού κοριτσιού, ενώ διασώθηκαν 45 άνθρωποι.

Η οικονομική κρίση στον Λίβανο, η χειρότερη που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η χώρα, ωθεί κύματα πολιτών, καθώς και πρόσφυγες από τη Συρία να κάνουν το εξαιρετικά επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη διά θαλάσσης, συχνά με μικρά και κάθε άλλο παρά αξιόπλοα σκάφη.

Η Τρίπολη, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του Λιβάνου, είναι η φτωχότερη πόλη της Μεσογείου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

"The people of Tripoli are destined to die,"



At least 6 people died, including a little girl, & almost 50 others were rescued after a migrant boat capsized off Lebanon in the latest tragedy at sea off the crisis-hit country. (via @AFP)https://t.co/NzaUWIJkQB pic.twitter.com/Vve6inwLZa