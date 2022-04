Κορονοϊός - Σανγκάη: Υψώνουν φράχτες σε κτήρια με κρούσματα

Οι φράχτες τοποθετήθηκαν σε συγκροτήματα διαμερισμάτων στα οποία καταγράφηκε τουλάχιστον ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού



Σε νέα σκληρά μέτρα προχώρησαν οι κινεζικές αρχές επιχειρώντας να εφαρμόσουν την πολιτική zero covid στη Σανγκάη, όπου, ωστόσο, παρά το απάνθρωπο lockdown, οι νεκροί αυξάνονται και τα κρούσματα δεν λένε να μειωθούν.

Μετά τις δαγκάνες, τους χωρισμούς οικογενειών, τη θανάτωση κατοικιδίων και τον πολυήμερο αποκλεισμό των πολιτών στα σπίτια, οι Αρχές, στήνουν φράχτες έξω από τις εξώπορτες κτηρίων στα οποία έχουν εντοπιστεί κρούσματα Covid-19.

Εικόνες από εργάτες με τις ειδικές λευκές προστατευτικές στολές να σφραγίζουν εισόδους συγκροτημάτων με κατοικίες ή ακόμα και δρόμους με φράχτες ύψους δύο μέτρων έγιναν viral το Μεγάλο Σάββατο.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, οι φράχτες τοποθετούνται γύρω από συγκροτήματα που έχουν χαρακτηριστεί «σφραγισμένες περιοχές», σε κτίρια όπου τουλάχιστον ένα άτομο βρέθηκε θετικό στον κοροναϊό. Ακόμα, έχουν κυκλοφορήσει εικόνες που δείχνουν τις Αρχές να «μπλοκάρουν» ολόκληρους δρόμους με ψηλούς φράχτες.

