Κόσμος

Γαλλικές εκλογές: Ικανοποίηση από τη νίκη Μακρόν

Οι μέχρι χθες αντίπαλοί του και πολιτικοί συνοδοιπόροι του Μακρόν εκφράζουν την ικανοποίησή τους με τη νίκη του στις εκλογές για την προεδρία.

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο ηγέτης της Αριστεράς που κατέλαβε την τρίτη θέση στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, δήλωσε απόψε, μετά τη νίκη του Εμανουέλ Μακρόν, ότι από σήμερα ξεκινά η προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου.

Ο Μελανσόν, που κατάφερε να ενώσει στο πρόσωπό του τους ψηφοφόρους της αριστεράς και έχει ήδη διαμηνύσει ότι θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία, προέτρεψε τους ψηφοφόρους που είναι δυσαρεστημένοι με το σύστημα να μην απογοητεύονται.

«Οι ψηφοφόροι μίλησαν, η Λεπέν ηττήθηκε, η Γαλλία σαφώς αρνήθηκε να της εμπιστευτεί το μέλλον της. Η εκλογή του Μακρόν είναι το χειρότερο αποτέλεσμα της πέμπτης Δημοκρατίας. Κολυμπά σε έναν ωκεανό αποχής, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων», είπε ο Μελανσόν.

Με ικανοποίηση και ανακούφιση υποδέχονται τη διαφαινόμενη επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

«Σίγουρα δεν φεύγει μόνο από εμένα ένα βάρος», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έζντεμιρ (Πράσινοι). «Τώρα πρέπει να κάνουμε τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι εχθροί της δημοκρατίας/φίλοι της πολιτικής εξουσίας του Πούτιν δεν θα ξαναπλησιάσουν ποτέ τόσο πολύ», πρόσθεσε ο κ. Έζντεμιρ στην ανάρτησή του.

«Δόξα τω Θεώ!», γράφει στον προσωπικό λογαριασμό του από την πλευρά των Φιλελευθέρων (FDP) ο αντιπρόεδρος του κόμματος Γιοχάνες Φόγκελ, ενώ το προεδρείο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) γράφει: «Η Γαλλία αποφάσισε. Για την Ευρώπη και τη συνοχή. Θερμά συγχαρητήρια!». «Χορεύω!» γράφει η συμπρόεδρος του κόμματος, Σάσκια Έσκεν.

