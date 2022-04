Κοινωνία

Τηλεφωνική απάτη σε ηλικιωμένη: “Θα μείνει χωρίς πόδι η εγγονή σου”

Πως εκβίασαν την υπερήλικη γυναίκα και τις πήραν τις οικονομίες της. “Χρυσή λεία” από 7 θύματα, μόνο σε μια περιοχή.

«Μαμά, μαμά, πονάω. Πονάω!», άκουγε μία νεανική φωνή να λέει με πνιχτά κλάματα 90χρονη, που έπεσε θύμα του κυκλώματος Βουλγάρων, το οποίο εξαπάτησε συνολικά επτά ηλικιωμένους στον Βόλο με λεία 65.000 ευρώ.

Η υπερήλικη ήταν μόνη στο σπίτι, ενώ άγνωστος άνδρας, που μιλούσε σπαστά ελληνικά, προσπαθούσε να της εξηγήσει από το τηλέφωνο ότι η εγγονή της, που βρίσκεται στην Αγγλία, έπρεπε να χειρουργηθεί εκτάκτως μετά από ατύχημα, διαφορετικά θα έχανε το πόδι της. Την ίδια στιγμή μία δεύτερη φωνή ακουγόταν στο τηλέφωνο. «Πονάω, μαμά», επαναλάμβανε κλαίγοντας…

Η ηλικιωμένη δεν είχε το περιθώριο χρόνου να σκεφτεί νηφάλια και να αξιολογήσει τις πληροφορίες, όπως συνέβη και με τους υπόλοιπους παθόντες. Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ μίλησε μαζί της μετά την εξιχνίαση της απάτης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, που αποτελεί επιτυχία γενικότερα και για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας. Οι οικονομίες των ηλικιωμένων έκαναν φτερά από τη μία στιγμή στην άλλη.

Οι δράστες ποντάρουν στον αιφνιδιασμό και την ψυχολογική πίεση, που ασκούν στους στόχους τους. Δρουν πιθανότατα από το εξωτερικό έχοντας συνεργάτες στην Ελλάδα. Στην προκείμενη περίπτωση ανέθεσαν καθήκοντα εισπράκτορα σε 55χρονη Βουλγάρα, που διαμένει στον Βόλο.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου έψαχνε την προαναφερόμενη γυναίκα – αράχνη από σπίτι σε σπίτι για να την εντοπίσει και να περάσει το κατώφλι του σπιτιού της.

Τι λέει η 90χρονη

Η ηλικιωμένη δεν μπορεί να συνέλθει ακόμη από το σοκ. Ηταν μόνη στο σπίτι, όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από τον άγνωστο άνδρα, πρωί μάλιστα, όχι βράδυ. Η οικογένειά της απουσίαζε σε δουλειές, αλλά ήταν θέμα χρόνου να επιστρέψει. Ολα κυλούσαν αρμονικά, χωρίς τίποτα να προϊδεάζει την «καταιγίδα», που θα ερχόταν.

Ο άνδρας που της τηλεφώνησε, ο απατεώνας, της συστήθηκε σαν γιατρός - διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής Νοσοκομείου στην Αγγλία. Αρχισε να της λέει ότι ήταν μεγάλη ανάγκη και μπήκε αμέσως στο «θέμα». Η 90χρονη σάστισε. Η εγγονούλα της, το καμάρι της, υποτίθεται ότι κινδύνευε να μείνει ανάπηρη. Ο επιτήδειος μιλούσε σαν να τους ήξερε. Φαινόταν να γνωρίζει το όνομα της εγγονής της, την κόρη της, να ξέρει την οικογένεια.

Γνώριζε όμως τα ονόματά τους εκμαιεύοντας πληροφορίες από την παθούσα. Η ίδια η 90χρονη τα ανέφερε στον πανικό της, χωρίς να το καταλάβει. Ετσι δεν σκέφτηκε να διασταυρώσει το περιεχόμενο των λόγων του.

Το μόνο που ρώτησε η 90χρονη και μάλιστα απευθυνόμενη στην κοπέλα, που ακουγόταν διαρκώς να κλαίει, ήταν πού βρίσκεται ο αδερφός της, δηλαδή το δεύτερο εγγόνι της, που επίσης είναι στην Αγγλία. Ομως, ετοιμόλογος ο απατεώνας απάντησε: «Είναι στο Τμήμα Αιμοδοσίας και αυτή τη στιγμή δίνει αίμα για την επέμβαση!».

Η 90χρονη πιέστηκε αφόρητα. Μπήκε στη διαδικασία να σκέφτεται τρόπους για να μπορέσει να βοηθήσει. Ο επιτήδειος ζητούσε 30.000 ευρώ, όμως εκείνη δεν έχει τόσα χρήματα. «Εχω μόνο 7.700 ευρώ», είπε και οδυρόταν. Φυσικά, ο «μαϊμού» γιατρός ήθελε να… τη βοηθήσει.

Προσπερνώντας τη διαφορά των χρημάτων με διακριτικότητα, ο δράστης είπε στην ηλικιωμένη ότι θα στείλει μία γυναίκα για να πάρει τα χρήματα, η οποία υποτίθεται ότι ήταν από το ΙΚΑ.

Την κρατούσαν στο τηλέφωνο δυόμιση ώρες

Συνολικά δυόμιση ώρες διήρκεσε η συνομιλία για να γίνει η δουλειά του κυκλώματος. Ολο αυτό το χρονικό διάστημα ο απατεώνας απασχολούσε συνεχώς τη γυναίκα. Την έβαλε να μετρήσει τα λεφτά της δύο φορές για να διαπιστώσει το ακριβές ποσό, να σημειώσει τον αριθμό των χαρτονομισμάτων σε χαρτί, έβρισκε συνεχώς προφάσεις για να διατηρεί την τηλεφωνική γραμμή ανοιχτή και να μην μπορεί η ηλικιωμένη να μιλήσει με την οικογένειά της ή να καλέσει την Αστυνομία.

Στην πρώτη ώρα της συνομιλίας εμφανίστηκε η Βουλγάρα έξω από το σπίτι. Ο επιτήδειος έδωσε οδηγίες στη γιαγιά να βάλει τα χρήματα μέσα σε μία σακούλα και να την πετάξει από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στη γυναίκα. Οπως της εξήγησε, η υπάλληλος έπρεπε κινηθεί γρήγορα. «Υπάρχει κίνδυνος να αφαιρέσουμε το πόδι της εγγονής σου, που έχει συντριπτικά κατάγματα σε πάρα πολλά σημεία», έλεγε.

Αφού δόθηκαν τα χρήματα και η Βουλγάρα εξαφανίστηκε, συνέχισε να απασχολεί την 90χρονη για τουλάχιστον ακόμη μία - μιάμιση ώρα στο τηλέφωνο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε η εισπράκτορας να σβήσει κάθε ίχνος πίσω της μέχρι να ειδοποιηθεί η Αστυνομία.

Ολες οι οικονομίες πήγαν στράφι

Επί χρόνια μάζευε τα χρήματα για ώρα ανάγκης η ηλικιωμένη, που της άρπαξαν μέσα από τα χέρια της οι επιτήδειοι. Ηταν το υστέρημά της από την πενιχρή σύνταξη που λαμβάνει, 330 ευρώ, από τότε που έχασε τον σύζυγό της. Εκανε σκληρή οικονομία, προσωπικές θυσίες, μεγάλο αγώνα.

Επτά ηλικιωμένοι έπεσαν θύματα απάτης

Συνολικά επτά ηλικιωμένοι εξαπατήθηκαν το περασμένο δίμηνο Φεβρουαρίου - Απριλίου από το κύκλωμα.

Η Αστυνομία βρήκε στο σπίτι της Βουλγάρας και κατάσχεσε ποσό 6.500 ευρώ. Τα υπόλοιπα χρήματα των ηλικιωμένων δεν είναι γνωστό πού βρίσκονται και είναι πολύ πιθανό, σχεδόν βέβαιο, να έχουν φύγει στο εξωτερικό.

