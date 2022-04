Κοινωνία

Missing Alert για 33χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Συναγερμό” σήμανε “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, αναφέροντας πως ίσως η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Ποια ιδιαιτερότητα πρέπει να έχουν υπόψη όσοι τυχόν την συναντήσουν.

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί όλες οι Αρχές, μετά από την εξαφάνιση 33χρονης από την Κυψέλη.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση Missing Alert, όπου επισημαίνονται τα εξής:

"Στις 25/4/22, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα η Γκεοργκίεβα Κρεμένα, 33 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Γκεοργκίεβα Κρεμένα στις 26/4/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Ο Γκεοργκίεβα Κρεμένα έχει ύψος 1,50 μ., έχει 40 κιλά βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, πράσινη μπλούζα φόρμας και αθλητικά πράσινα-ροζ παπούτσια. Επικοινωνεί μόνο στη Βουλγαρική γλώσσα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: “Ο Μάνος Δασκαλάκης μου έστελνε γυμνές φωτογραφίες του”, λέει οικογενειακή φίλη του (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: θανάσιμος κίνδυνος την Τρίτη (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφεια: Σκυλάκι πέθανε από τρόμο για τα βεγγαλικά