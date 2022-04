Life

“Άγριες Μέλισσες”: θανάσιμος κίνδυνος την Τρίτη (εικόνες)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”, που επέστρεψε την Δευτέρα του Πάσχα, με “δυνατά” επεισόδια.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε την Τρίτη του Πάσχα, στον ΑΝΤ1, στις 22:30…

Ο Πέτρος καταφέρνει να πείσει τον Ντούνια ν’ αφήσει ελεύθερο τον συναγωνιστή του, μ’ έναν ριψοκίνδυνο τρόπο που θα προκαλέσει νέες αναταράξεις.

Η συζήτηση του Λάμπρου με τον Ζάχο, σε σχέση με το παρελθόν τους, θα τους οδηγήσει στα άκρα.

Μια συνάντηση του Μελέτη και του Μπάμπη θα πάρει περίεργη τροπή, ενώ ο Ακύλας λαμβάνει μια σημαντική πληροφορία που θα τον κάνει και πάλι υπολογίσιμο παίκτη.

Το σχέδιο του Θόδωρου πετυχαίνει και καταφέρνει να πάρει στα χέρια του τον φάκελο με την έκθεση του Ξανθού. Η τύχη,όμως, δεν θα τον ευνοήσει για πολύ και ξαφνικά όλοι θα βρεθούν σ’ έναν θανάσιμο κίνδυνο.

