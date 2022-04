Μολδαβία: η Ρωσία απεύχεται επέμβαση στην Υπερδνειστερία

Ανησυχία προκαλεί η κινητικότητα στην Υπερδνειστερία. Η Ουάσινγκτον δεν είναι σίγουρη για τα αίτια της βίας στην περιοχή και το Κίεβο να κατηγορεί τη Μόσχα.

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες, η κινητικότητα που υπάρχει στην Υπερδνειστερία, με τη Μολδαβία να φοβάται το ενδεχόμενο επίθεσης από τη Μόσχα, όπως έγινε στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, εδώ και κάποιες ώρες υπάρχουν εκρήξεις στην περιοχή, με την πρόεδρο της Μολδαβίας να προειδοποιεί πως το κύμα των επιθέσεων στην υποστηριζόμενη από την Ρωσία αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας συνιστά μια προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης, κατηγορώντας ως υπαίτιες τις «ομάδες που είναι υπέρ του πολέμου» εντός του εδάφους της.

Today, a missile hit the bridge on the Dniester Estuary. This bridge is a vital transport artery that connects Odessa with the Romanian border. Also, it’s almost the only road and railway communication between three districts of the Odessa region. (IPC-#Ukraine ) #UkraineRussia pic.twitter.com/hBwY9pDBCQ