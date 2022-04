Κόσμος

Οσμάν Καβαλά: Διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη για τα ισόβια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή τα ισόβια στον Οσμάν Καβαλά.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στους δρόμους μεγάλων πόλεων της Τουρκίας, μεταξύ αυτών στην Κωνσταντινούπολη, φωνάζοντας το σύνθημα «Αντίσταση παντού!», την επομένη της καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη του μαικήνα Οσμάν Καβαλά, με την κατηγορία ότι ήθελε να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Πέραν της Κωνσταντινούπολης, όπου οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από την πλατεία Ταξίμ, πλήθος κόσμου διαδήλωσε σε ειρηνικό κλίμα στην Άγκυρα και τη Σμύρνη, τρεις πόλεις οι δημοτικές αρχές των οποίων ανήκουν στην αντιπολίτευση, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ταξίμ παντού! Αντίσταση Παντού!», φώναζαν οι διαδηλωτές, όπως και το σύνθημα «Αυτή είναι μόνο η αρχή, ο αγώνας συνεχίζεται!».

Η αστυνομία δεν επενέβη, παρά την ισχυρή παρουσία δυνάμεών της.

Σημαντική προσωπικότητα της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που κρατείτο εδώ και 4,5 χρόνια, ο Οσμάν Καβαλά, ηλικίας 64 ετών, εξακολουθεί και αρνείται τις κατηγορίες που τον βαρύνουν: Κατηγορήθηκε από την εξουσία ότι χρηματοδότησε το τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας του 2013 στο πάρκο Γκεζί.

«Μαύρο πρόβατο» του καθεστώτος, ο Καβαλά κατήγγειλε ενώπιον του δικαστηρίου μια «δικαστική δολοφονία» εναντίον του προσώπου του και την επιρροή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη δίκη του.

Οι συνήγοροί του ζήτησαν την αθώωσή του λόγω έλλειψης αποδείξεων, όμως ο Καβαλά καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς τη δυνατότητα μείωσης της ποινής του.

«Η ετυμηγορία αυτής της δίκης είναι μια τιμωρία κατά της δημοκρατίας. Αγνοεί το κράτος δικαίου», είπε από την Κωνσταντινούπολη ο Ακίφ Μπουράκ Ατλάρ, εκπρόσωπος της πλατφόρμας διαμαρτυρίας Taksim Solidarity.

Οι ΗΠΑ, η Γερμανία, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και η Γαλλία κατήγγειλαν την καταδικαστική αυτή απόφαση και ζήτησαν την άμεση αποφυλάκιση του Καβαλά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - τροχαίο: νεκρός οδηγός της μηχανής

Αγία Σοφία: Κρεμούν παπούτσια σε εσοχές του ναού (εικόνες)

Δικηγόρος Σκαφτούρου στον ΑΝΤ1: Όπου καθόταν φύλαγε την πλάτη του