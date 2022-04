Life

“The 2Night Show” - Σταρόβας: "Το Super Mammy" και η απώλεια της μητέρας του

Ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» για να συναντήσει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο αγαπημένος μουσικός, ηθοποιός, τραγουδιστής και παρουσιαστής, μίλησε για τις αντιδράσεις για το "Super Mammy", ενώ αναφέρθηκε και στην μητέρα του η οποία έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες.

«Όπως είπε ο φίλος μου. ο Στάθης Παχίδης, επέλεξε να σε απαλλάξει, που είναι πολύ ωραίο. Ήταν χωρίς επιστροφή. Επειδή μου αρέσει να κρατώ την ουσία από τα πράγματα, κατάλαβα ότι έχουμε την τάση να λέμε θα τα κοιτάξω αργότερα τα πράγματα και θα το δω όταν θα έρθει η στιγμή.

«Όπως είπε ο φίλος μου. ο Στάθης Παχίδης, επέλεξε να σε απαλλάξει, που είναι πολύ ωραίο. Ήταν χωρίς επιστροφή. Επειδή μου αρέσει να κρατώ την ουσία από τα πράγματα, κατάλαβα ότι έχουμε την τάση να λέμε θα τα κοιτάξω αργότερα τα πράγματα και θα το δω όταν θα έρθει η στιγμή.

Με βάση τη φυσική εξέλιξη θα έρθει, όλοι θα χάσουμε τους γονείς μας. Είναι αναπόφευκτο. Πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Όσο το δουλεύεις, τόσο πιο εύκολα το αντιμετωπίζεις» είπε ο Δημήτρης Σταρόβας. Ενώ για τα παδικά του χρόνια και τη σχέση με τη μητέρα του είπε «έφυγα από το σπίτι μου 17 χρονών κι έζησα στο Βέλγιο 2 χρόνια. Δεν μου έφερε ποτέ εμπόδια ούτε κι επαγγελματικά. Τότε που είχα πει ότι θα πάω να παίξω στα μπουζούκια, ήταν συνυφασμένα με την αλητεία. Δεν μου έφερε εμπόδιο ποτέ κι είναι ωραίο γιατί δεν πρέπει να παίζουμε το ρόλο του Θεού στα παιδιά μας. Με μεγάλωσε μόνη της». Ο Δημήτρης Σταρόβας απάντησε και για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με το "Super Mammy", τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί «Είναι αγγλικό φορμάτ που παιζόταν στο BBC, πολυβραβευμένο. Είναι η πρώτη φορά με ζωντανό κοινό στην Ελλάδα και μου αρέσει γιατί έχει τροποποιηθεί στοχευμένα για να έρθει στο ελληνικό χιούμορ. Ο Μάρκος είναι εξαιρετικός οικοδεσπότης κι εργοδότης» είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.