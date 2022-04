Life

“The 2Night Show” - Κουτσελίνη: Ο πατέρας μου μαχαίρωσε με φαλτσέτα τη μάνα μου, τη σκότωνε μπροστά μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, δημοσιογράφος και συγγραφέας μίλησε για πρόσωπα και καταστάσεις που σημάδεψαν τη ζωή της.



Τη Ζήνα Κουτσελίνη υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, δημοσιογράφος και συγγραφέας μίλησε για πρόσωπα και καταστάσεις που σημάδεψαν τη ζωή της. Η ίδια θυμήθηκε με συγκίνηση τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, το πρόβλημα του πατέρα της, την κακοποίηση της μητέρας της και τις στιγμές που ένιωσε να «λυγίζει».



"Θα το πω για πρώτη φορά… Ο πατέρας μου ο συγχωρεμένος με φαλτσέτα μαχαίρωσε τη μάνα μου. Εγώ ήμουν ένα παιδί μου ήμουν κάτω και του τραβούσα το παντελόνι γιατί τη σκότωνε μπροστά μου. Και την πήγα εγώ στην αστυνομία και ήταν τυχερός γιατί απαγορεύθηκε ο απόπλους και γλίτωσε το αυτόφωρο.

Η μάνα μου το μετάνιωσε και πάλι από την αρχή. Αλλά την είχε μαχαιρώσει, τρεις ημέρες πέρασε στο νοσοκομείο", εξομολογήθηκε σοκάρωντας με αυτή την αποκάλυψη.

Ενώ στο ερώτημα για το αν γίνεται αντιληπτή η κακοποίηση παιδιών και γυναικών από τον περίγυρο "ποια γειτονιά; Δεν ήξερε η γειτονιά ότι ο πατέρας μου κακοποιούσε τη μάνα μου; Ξέρεις πόσες νύχτες πηγαίναμε και μέναμε σε γειτόνισσες; Σε πόσα σπίτια κοιμήθηκα, σε πόσα πατώματα κοιμήθηκα; Ποιος μιλούσε; Κανείς! Γιατί; Γιατί η κύρα Λένη τον κυρ Γιώργο δεν θα τον έκανε τίποτα.

Τη Ζήνα όμως δεν τη σκέφτηκε η κύρα Λένη, που ήταν ένα παιδί κάτω και έβλεπε τη μάνα του μαχαιρωμένη. Δεν το έχω πει ποτέ, γιατί λέω όλα εκείνα τα κομμάτια της αισιόδοξης Ζήνας. Όταν βλέπω μια κακοποιημένη γυναίκα που να της πω να πάει; Σε ποιες δομές; Ποιος θα την προστατέψει από τον κάθε νταή που την απειλεί; Δεν υπάρχει λύση γιατί κανένας από αυτούς που διοικούν δεν έχει περάσει σαν τη Ζήνα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να είσαι ένα παιδί στο δρόμο, να είσαι μία μάνα κακοποιημένη» είπε, μεταξύ άλλων, η Ζήνα Κουτσελίνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σιγκαπούρη: εκτέλεση άνδρα με νοητική υστέρηση για διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)

Λαμία - Κυνηγετικός Σύλλογος: Έπεσε ξύλο στο πρώτο ΔΣ

Σταλίδα - Εργατικό δυστύχημα: Πατέρας δύο παιδιών ο άτυχος άνδρας