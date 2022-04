Πολιτική

Ενεργειακή κρίση - Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη για την επάρκεια της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βούλγαρο ομόλογο του, μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας από την Gazprom.





Έκτακτη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 15:30 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και τις ευρύτερες επιπτώσεις που προκαλούν οι χθεσινές αποφάσεις της Ρωσίας να κλείσει τις στρόφιγγες για το φυσικό αέριο προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία.

Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Kiril Petkov.

Στη διάρκεια της επικοινωνίας ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα θα συνδράμει τη Βουλγαρία για να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση που προκάλεσαν για τη χώρα οι ρωσικές αποφάσεις στον ενεργειακό τομέα.

Η χθεσινή αποφάση της Ρώσιας έχει προκαλέσει ντόμινο αναταράξεων, πυροδοτώντας για άλλη μια φορά την ξέφρενη κούρσα των τιμών του φυσικού αερίου που ξεπέρασαν τα 100 ευρώ για να κλείσουν τελικά στο Ολλανδικό TTF στα 99 ευρώ η μεγαβατώρα. Τα «παιχνίδια» Πούτιν και οι απαιτήσεις για πληρωμές σε ρούβλια δοκιμάζουν και τις αντοχές της ελληνικής πλευράς.

Η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 20η Μαΐου καθώς τότε οι Έλληνες προμηθευτές ρωσικού αερίου δηλαδή η ΔΕΠΑ, η Μυτιληναίος και η Προμηθέας Gus θα κληθούν να πληρώσουν τις προμήθειες φυσικού αερίου, ελπίζοντας ότι η ΕΕ θα έχει στο μεταξύ καταλήξει στους χειρισμούς που θα κάνει σε σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα Πούτιν που προβλέπει πληρωμή σε ρούβλια και άνοιγμα δύο τραπεζικών λογαριασμών πληρωμής έναν σε ξένο νόμισμα και έναν σε ρούβλια, στην Gazprombank. Η ρωσική τράπεζα θα μετατρέψει τις πληρωμές σε ξένο νόμισμα σε ρούβλια πριν μεταφέρει την πληρωμή στην Gazprom PJSC.

Η ΕΕ εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με την στάση που θα κρατήσει και την περασμένη εβδομάδα πρότεινε στις εταιρείες να συνεχίσουν να πληρώνουν σε ευρώ και να αναζητήσουν πιθανές εξαιρέσεις από το διάταγμα της Μόσχας. Ο φόβος όμως παραμένει και είναι ένας: αν η αποδοχή του Ρωσικού συστήματος πληρωμών εναντιώνονται στις κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Μόσχας.

Bulgartransgaz: Συνεχίζεται η ροή ρωσικού φυσικού αερίου στη Βουλγαρία

Οι ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου στη Βουλγαρία συνεχίζονται προς το παρόν, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Βλαντίμιρ Μαλίνοφ, ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης του βουλγαρικού δικτύου φυσικού αερίου Bulgartransgaz.

Το υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας έχει ανακοινώσει ότι η Gazprom ενημέρωσε την βουλγαρική κρατική εταιρεία αερίου Bulgargaz ότι θα σταματήσει τις προμήθειες αερίου από σήμερα.

Το υπουργείο θα παραχωρήσει αργότερα σήμερα το πρωί συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει για την κατάσταση.

Η Ουγγαρία λαμβάνει κανονικά ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Σερβίας και Βουλγαρίας

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η χώρα του λαμβάνει κανονικά ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Σερβίας και της Βουλγαρίας παρά τη διένεξη μεταξύ της τελευταίας και της ρωσικής εταιρείας προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου Gazprom.

Αυτή η τελευταία ανακοίνωσε σήμερα ότι σταμάτησε τις παραδόσεις στην Βουλγαρία και την Πολωνία επειδή δεν έγινε πληρωμή σε ρούβλια.

«Θέλω να τους διαβεβαιώσω όλους ότι η μη παράδοση φορτίων αερίου στη Βουλγαρία δεν σημαίνει διακοπή στη διέλευση φορτίων μέσω της Βουλγαρίας», σημειώνει ο Πέτερ Σιγιάρτο στην σελίδα του στο Facebook.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε "μη φιλικές" χώρες να πληρώσουν τις εισαγωγές τους φυσικού αερίου σε ρούβλια, αίτημα με το οποίο μόνον λίγοι αγοραστές συμμορφώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, η οποία υπέγραψε μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής αερίου με τη Ρωσία πέρυσι.

Ο Σιγιάρτο σημείωσε ότι η επόμενη πληρωμή της Ουγγαρίας για το φυσικό αέριο προβλέπεται στις 22 Μαΐου και ότι η χώρα του θα μεταφέρει κεφάλαια σε ευρώ στην Gazprombank για να μετατραπούν σε ρούβλια.

Η Ουγγαρία λαμβάνει 3,5 δισεκ. κυβικά μέτρα (bcm) αερίου ετησίως μέσω της Βουλγαρίας και της Σερβίας βάσει της μακροπρόθεσμης συμφωνίας που σύναψε με τη Ρωσία και περαιτέρω ένα δισεκ. κυβικό μέτρο μέσω αγωγού από την Αυστρία.

Η συμφωνία της με την Gazprom είναι για 15 χρόνια, με δυνατότητα τροποποίησης των αγορασθέντων ποσοτήτων έπειτα από 10 χρόνια.

Η κυβερνητική απόφαση να διπλασιαστεί η παραγωγή λιγνίτη σε συνδυασμό με την επιλογή για παράταση της ζωής των λιγνιτικών μονάδων που ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη, δείχνουν την ετοιμότητα της χώρας προς το «κακό» σενάριο που γίνεται πλέον συστατικό της ενεργειακής πραγματικότητας ολόκληρης της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αυλές των λιγνιτικών μονάδων έχουν ξεκινήσει να γεμίζουν, εντατικοποιείται το σχέδιο για την αναβάθμιση της Ρεβυθούσας ώστε να μπορέσει άμεσα να ενισχύσει την δυναμικότητά της σε 380.000 κυβικά μέτρα από 225.000 κ.μ. που είναι σήμερα. Ήδη ο Διαχειριστής βρίσκεται σε διαδικασία προμήθειας της νέας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης, η οποία υπολογίζεται να φτάσει στο νησί στην καρδιά του καλοκαιριού.

Αυτό θα επιτρέψει στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ να υποδεχτούν περισσότερo LNG. Για το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου είναι προγραμματισμένα 11 φορτία ωστόσο οι συνθήκες όπως διαμορφώνονται εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τις απαιτήσεις.

Στα σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχουν επεξεργαστεί οι ελληνικές αρχές προβλέπεται και η μετατροπή των πέντε μονάδων φυσικού αερίου σε ντίζελ κάτι που επίσης θα χρειαστεί να προγραμματίσει η ελληνική πλευρά για να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς περιορισμούς στο φυσικό αέριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιδότηση βενζίνης: αλλαγές για ΑΜΕΑ και μηχανές έως 50 κυβικά

Τροχαίο - Νέα Ιωνία: 19χρονος ο νεκρός στην “βουτιά” αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Σταλίδα - Εργατικό δυστύχημα: Πατέρας δύο παιδιών ο άτυχος άνδρας