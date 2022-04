Πολιτική

ΟΚΑΝΑ “Steki 46”- Σακελλαροπούλου: πρωτοβουλία που μας κάνει να αισιοδοξούμε

Τον πρώτο εποπτευόμενο χώρο χρήσης ουσιών εγκαινίασε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στέλνοντας μήνυμα προς την κοινωνία και τους εξαρτημένους.

«Ένα ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα εξαρτημένα άτομα» χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον πρώτο Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης του ΟΚΑΝΑ «Steki 46», υπογραμμίζοντας ότι «θα τους δώσει την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση για το επόμενο καθοριστικό βήμα της ζωής τους, τον αγώνα για την οριστική απεξάρτηση και την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία μας».

Εγκαινιάζοντας τον πρώτο Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης του ΟΚΑΝΑ, η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε ότι σε αυτόν μπορεί να γίνεται ασφαλής χρήση ναρκωτικών ουσιών, υπό επιτήρηση και με καθαρά σύνεργα, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται κατά το δυνατόν η υγεία των χρηστών και να αποφεύγεται η διασπορά μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ταυτόχρονα, επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι στο «STEKI 46» θα έχουν άμεση σύνδεση με τα βασικά θεραπευτικά προγράμματα του ΟΚΑΝΑ.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «ο πρώτος Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης, στο κέντρο της πρωτεύουσας, είναι πλήρως εξοπλισμένος και στελεχωμένος με διεπιστημονική ομάδα ειδικών για την άμεση αντιμετώπιση περιπτώσεων υπερδοσολογίας και την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, καθώς και συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης».

Επίσης, τόνισε ότι «παρά το μέγεθος του προβλήματος της εξάρτησης, η πρωτοβουλία αυτή μάς κάνει να αισιοδοξούμε γιατί, εκτός από τις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει, αλλάζει και την οπτική μας απέναντι στον ασθενή-χρήστη. Έτσι, στόχος μας πια δεν είναι μόνο η μείωση της βλάβης που προκαλούν οι ναρκωτικές ουσίες, αλλά και η διασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η μέριμνα για την ατομική υγιεινή, τη σίτιση και την ένδυσή του. Με δυο λόγια, η ανακούφιση από την επώδυνη και δυσβάσταχτη καθημερινότητά του».

«Μακροπρόθεσμα, βέβαια, όλοι ευελπιστούμε ότι τα εξαρτημένα άτομα, από τις μονάδες άμεσης βοήθειας και υποστήριξης θα περάσουν στις οργανωμένες δομές του ΟΚΑΝΑ και στις θεραπείες με υποκατάστατα ή στα λεγόμενα "στεγνά" προγράμματα, με στόχο την πλήρη κοινωνική τους επανένταξη. Μέχρι τότε, όμως, η Πολιτεία δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια στην τραγική εικόνα των νεαρών, ως επί το πλείστον, ανθρώπων, που καταντούν οι περισσότεροι σκιά του εαυτού τους», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενη στους χρήστες, σημείωσε ότι «είναι γύρω μας, τους βλέπουμε στα πάρκα, στις γωνιές των δρόμων, στα στενά του κέντρου. Νέα παιδιά που κάνουν χρήση ουσιών δίχως καμιά ασφάλεια και γνώση, χωρίς να τηρούν έστω και στοιχειώδη μέτρα προστασίας της ατομικής και κατ' επέκταση της δημόσιας υγείας. Γινόμαστε μάρτυρες μιας τραγωδίας εν εξελίξει, πολλές φορές με σκληρό τέλος. Συγκλονιζόμαστε μπροστά σ' αυτήν τη σπατάλη ζωής, νιώθουμε βαθιά θλίψη για την περιθωριοποίηση, τη μοναξιά, την εξαθλίωση των εθισμένων σε ουσίες συνανθρώπων μας».

Η κ. Σακελλαροπούλου πρόσθεσε ότι «πολλές φορές αισθανόμαστε ανίσχυροι ή και οργισμένοι, γιατί τα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν, στην έκταση που θα θέλαμε, αυτήν τη μάστιγα της κοινωνίας μας» και παρατήρησε: «Δυστυχώς, προς αυτήν την κατεύθυνση δεν βοήθησε και η συγκυρία. Τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας φαίνεται πως οδήγησαν σε επιδείνωση του φαινομένου, όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες. Αυξάνονται γύρω μας οι χρήστες ουσιών, έρμαια του εθισμού τους, πολλαπλά ευάλωτοι. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι στο δράμα τους».

«Η Πολιτεία δεν μπορεί να ανέχεται την περιθωριοποίησή τους ή τυχόν παραβατικές συμπεριφορές που υποδαυλίζονται από κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών», επεσήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ευχήθηκε η λειτουργία του Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης να απαλύνει τον πόνο των χρηστών, να προστατέψει την εύθραυστη υγεία αλλά και την αξιοπρέπειά τους και να τους δώσει την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση για το επόμενο καθοριστικό βήμα της ζωής τους, τον αγώνα για την οριστική απεξάρτηση και την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία μας.

