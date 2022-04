Κοινωνία

Τροχαίο – Νέα Ιωνία: πρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτου ο νεκρός 19χρονος

Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε ο Κώστας Τακιδέλλης. Τραγική ειρωνεία ο φίλος του και αυτόπτης μάρτυρας.

Πρωταθλητής του μηχανοκίνητου αθλητισμού ήταν ο 19χρονος οδηγός που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, στη λεωφόρο Καποδιστρίου, στη Νέα Ιωνία, το βράδυ της Τρίτης.

Ο Κώστας Τακιδέλλης, είχε στεφθεί πρωταθλητής στο Crosscar, τον περασμένο Δεκέμβρη στη Χαλκίδα. Το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού τον αποχαιρέτισε με μία λιτή ανάρτηση, ευχόμενο ο 19χρονος «να είναι το τελευταίο θύμα της ασφάλτου».

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο νεαρός οδηγός κινείτο αργά το βράδυ της Τρίτης επί της λεωφόρο Κύμης, όταν από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, ξέφυγε της πορείας του, έπεσε στις προστατευτικές μπάρες και βρέθηκε με το όχημα αναποδογυρισμένο στο δρόμο που περνά κάτω από τη γέφυρα, στη λεωφόρο Καποδιστρίου.

Μαζί με τον Κώστα Τακιδέλλη ήταν κι ένας φίλος του. Επί τόπου έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, με 7 άνδρες, που απεγκλώβισαν τους δύο νεαρούς, τους οποίους παρέλαβε ασθενοφόρο που τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι, το μοιραίο όχημα ακολουθούσε ένας φίλος τους με μηχανάκι.

Λόγω των εκτεταμένων ζημιών, ο δρόμος έκλεισε για αρκετές ώρες μέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες και να απομακρυνθεί το κατεστραμμένο όχημα.

Η τροχαία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

