Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Έγκριση για εκσυγχρονισμό του γηπέδου από το ΣτΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τη…βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανοικοδομείται η Τούμπα.

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τα έργα εκσυγχρονισμού του γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Με το προεδρικό διάταγμα επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του γηπέδου του ΠΑΟΚ μαζί με τις συνοδευτικές εγκαταστάσεις του, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται αναπλάσεις στην περιοχή πέριξ του γηπέδου.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε νόμιμο το προεδρικό διάταγμα, που αφορά την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην περιοχή της Τούμπας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον καθορισμό χρήσεων γης, όρων και περιορισμών και την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η έγκριση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Εφαρμογής του ΕΠΣ. Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας προχώρησαν σε ορισμένες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις, καταλήγοντας το επίμαχο προεδρικό διάταγμα ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες απαιτήσεις του νόμου 4447/2016.

Όπως αναφέρει η γνωμοδότηση του ΣτΕ, με το διάταγμα επέρχεται ο εκσυγχρονισμός των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟΚ με ανάπτυξη νέων σύγχρονων προδιαγραφών οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των FIFA/UEFA στο πλαίσιο των απαιτητικότερων υποχρεώσεων της ομάδας (Champions League και άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι με το νόμο 4572/2018 παραχωρήθηκαν στον ΠΑΟΚ 3 εκτάσεις γύρω από το σημερινό γήπεδο (21.722 και 344 τ.μ.), έτσι ώστε μαζί με την ιδιοκτησία του να αποτελούν μια ενιαία έκταση η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις και συνοδές χρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του ποδοσφαιρικού κέντρου.

Η επίμαχη περιοχή πρόκειται να αποτελέσει υπερτοπικό πυρήνα αναψυχής, πολιτισμού, εκδηλώσεων, εστίασης και γενικότερα πόλο έλξης τουριστικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα, η επισκεψιμότητα στο νέο γήπεδο μπορεί να συνδυαστεί με την τουριστική αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας, καταλήγει στο ΣτΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Υπερπτήσεις: Διάβημα διαμαρτυρίας στην Τουρκία

Μακρόν: Του πέταξαν ντομάτες σε λαϊκή αγορά (εικόνες)

Ουκρανία - Ποδόσφαιρο: “πρωταθλήτρια... πολέμου” χωρίς αγώνες