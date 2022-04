Μόσιαλος στον ΑΝΤ1 για οξεία ηπατίτιδα: Τα υπάρχοντα εμβόλια δεν καλύπτουν τα παιδιά

Υγεία - Περιβάλλον

Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στον ΑΝΤ1 για τις νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού και την έξαρση της οξείας ηπατίτιδας. Το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε για τον κορονοϊό και την οξεία ηπατίτιδα ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics, Ηλίας Μόσιαλος.

«Πάντα υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων η χαλάρωση», είπε εισαγωγικά, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αύξησης των κρουσμάτων μετά τη χαλάρωση του Πάσχα και εξήγησε πως, η μετάλλαξη Ο2 και οι παραλλαγές της είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

«Θα μάθουμε να ζούμε με αυτήν, έχουμε τα αντιικά, πρέπει να πάρουμε και τα μονοκλωνικά και κυρίως να εμβολιαστούν οι άνω των 60, αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας μας», συμπλήρωσε.

Ο Ηλίας Μόσιαλος, πάντως, εξήγησε πως οι νέες μεταλλάξεις της Ο, αλλά και οι δύο νέες Β4 και Β5 που ήδη εμφανίστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες, δεν είναι πιο επιβαρυντικές, αλλά περισσότερο μεταδοτικές.

Όσο αφορά στην οξεία ηπατίτιδα, επανέλαβε ότι ενώ «δεν έχουμε κάτι σίγουρο, έχουμε όμως πιο ασφαλείς υποθέσεις» και εξήγησε πως «είναι πολύ πιθανότερο να προκαλείται από τον αδενοϊό, αλλά πιθανότερο να προκαλείται από συνδυασμό, όπως τον κορονοϊό, φάρμακα ή έκθεση σε συγκεκριμένες συνθήκες ή ακόμα και να προέρχεται από κάποια νέα μεταλλαγή του κορονοϊού».

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο η οξεία ηπατίτιδα να προκαλείται από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το απέκλεισε, καθώς όπως είπε, «η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών που πάσχουν, δεν έχουν εμβολιαστεί για covid19».

Όπως τόνισε ο Ηλίας Μόσιαλος, «το βέβαιο είναι ότι δεν προέρχεται από τους γνωστούς ιούς της ηπατίτιδας και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα εμβόλια για την ηπατίτιδα».

Επανέλαβε ότι συμπτώματα όπως οι γαστρεντερικές διαταραχές και η αλλαγή στα ούρα και τα κόπρανα, είναι «συναγερμός» για τους γονείς.

Τέλος, διευκρίνισε σχετικά με τη δυνατότητα μεταμόσχευσης ήπατος, την οποία δεν έχει η Ελλάδα ότι, «η χώρα μας έχει διασύνδεση με την Ιταλία, αν χρειαστεί μόσχευμα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα».





