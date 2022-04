Κόσμος

Ιταλία: Νεκρός σε ποτάμι 15χρονος αγνοούμενος (βίντεο)

Μυστήριο με το θάνατο παιδιού. Το μήνυμα που είχε στείλει πριν εξαφανιστεί.

Νεκρό βρέθηκε σε ποτάμι της Ιταλίας ένα αγόρι το οποίο είχε δηλωθεί αγνοούμενο την περασμένη Πέμπτη.

Οι δύτες της Πυροσβεστικής βρήκαν τον 15χρονο μέσα στο νερό.

Πριν εξαφανιστεί, το παιδί είχε στείλει μήνυμα στην πρώην φίλη του και της έγραψε πως είχε «ανοιχτές δουλειές με κάποιους ανθρώπους», προσθέτοντας: «νομίζω ότι θα πεθάνω ή αν δεν πεθάνω, θα έχω σοβαρά τραύματα».

Το αγόρι βρέθηκε μέσα στο νερό και το κινητό του δίπλα, στις όχθες του ποταμού.

Πριν φύγει από το σπίτι του, την περασμένη Πέμπτη, είχε πει στη μητέρα και την αδελφή του πως θα συναντούσε κάποιους φίλους.

Το τηλέφωνό του έκλεισε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και δεν άνοιξε ποτέ ξανά.

Το πτώμα του βρέθηκε την Τρίτη.

