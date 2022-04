Αθλητικά

Μπακς: Με πρωτιά Αντετοκούνμπο η νέα νίκη επί των Μπουλς

«Καρφωτοί» πάνε οι Μπακς στα προημιτελικά της Ανατολής, αφού επικράτησαν και πάλι των Μπουλς.

Την πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής πήραν οι Μπακς που επικράτησαν με 116-100 των Μπουλς στο Μιλγουόκι στο Game 5 και έκαναν το 4-1 στη σειρά του πρώτου γύρου. Επόμενος αντίπαλος για τους πρωταθλητές είναι οι Μπόστον Σέλτικς που «σκούπισαν» τους Νετς, με τους «Κέλτες» να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας.

Πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια», που αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τον τραυματία Κρις Μίντλετον, ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που σημείωσε 33 πόντους (11/13 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 11/14 βολές) ενώ είχε 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός για ακόμη ένα ματς ο Μπόμπι Πόρτις με 14 πόντους και 17 ριμπάουντ ενώ 20 πόντους με 6/9 τρίποντα είχε ο Πατ Κόνατον.

Για τους «ταύρους», που ήταν χωρίς τους Ζακ ΛαΒίν και Άλεξ Καρούσο, ο Πάτρικ Γουίλιαμς είχε 23 πόντους και ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 19 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Στα ημιτελικά της Δύσης προκρίθηκαν οι Γουόριορς (4-1) μετά τη νίκη τους με 102-98 επί των Νάγκετς στο Σαν Φρανσίσκο. Οι «πολεμιστές» θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση τον νικητή της σειράς μεταξύ των Γκρίζλις και των Γουλβς.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Στεφ Κάρι με 30 πόντους ενώ από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Κλέι Τόμπσον και Γκάρι Πέιτον.

Για το Ντένβερ ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 30 πόντους, 19 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ο Κάζινς έκανε ρεκόρ στα Playoffs με 19 πόντους και ο Άαρον Γκόρντον είχε 15 πόντους.

