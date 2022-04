Τεχνολογία - Επιστήμη

Μέσω του gov.gr η εξυπηρέτηση του πολίτη από τους Δήμους

Δείτε αναλυτικά ποιες ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται στους δημότες.

Τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες τους μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του gov.gr έχουν πλέον οι Δήμοι της χώρας.

«Σύμφωνα με όσα σχεδίασαν, υλοποίησαν και υπέγραψαν σε ΚΥΑ οι Υπουργοί Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, σε κάθε Δήμο της χώρας παρέχονται ψηφιακές θυρίδες του gov.gr. Έτσι, εισάγεται ένας ψηφιακός τρόπος επικοινωνίας του δημότη με τον Δήμο του, ενώ ταυτόχρονα εγκαινιάζεται μια νέα γενιά ομογενοποιημένων δημοτικών ψηφιακών υπηρεσιών», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση.

Οι θυρίδες των Δήμων στο gov.gr προσφέρουν 3 βασικές λειτουργίες:

Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας των Δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή, τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και κατά την προσκόμισή τους σε ιδιωτικούς φορείς.

Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων δημοτών από το gov.gr, με πρώτη υπηρεσία τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των Δήμων και παρέχονται από το gov.gr

Τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών μέσω του gov.gr παρακολούθησαν στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου (από τον οποίο ξεκίνησε η διάθεση της υπηρεσίας) ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, μαζί με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης Λεωνίδα Χριστόπουλο.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) με την υποστήριξη εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Η έκδοση πιστοποιητικών των Δήμων μέσω του gov.gr έρχεται να προστεθεί στις κοινές δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα δύο τελευταία χρόνια τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών των Δήμων. Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί και ήδη παρέχονται ψηφιακά μέσω του gov.gr απευθείας στους πολίτες, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης

Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας

Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου

Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

Έκδοση ληξιαρχικής Θανάτου

Με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σταδιακά θα ψηφιοποιούνται νέες διαδικασίες και θα εντάσσονται στις θυρίδες.

Μέχρι στιγμής, έχουν ενεργοποιηθεί θυρίδες για 28 δήμους: Αγίας Βαρβάρας, Αγρινίου, Αίγινας, Αρταίων, Βόλβης, Δράμας, Διρφύων Μεσσαπίων, Ελλασόνας, Ελευσίνας, Ευρώτα, Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Καλαμαριάς, Κορίνθου, Λεβαδέων, Ληξουρίου, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Μεσολογγίου, Μυλοποτάμου, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Ξανθης, Ξυλοκάστρου, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιά, Πυλαίας Χορτιάτη, Πύργου, Σουφλίου, Ωραιοκάστρου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ενεργοποίηση των θυρίδων σε επιπλέον 46 Δήμους που ήδη έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα. Οι υποδομές και οι εφαρμογές έχουν ήδη δημιουργηθεί και για τους 322 Δήμους της χώρας.

Οι θυρίδες του gov.gr αποτελούν την δεύτερη οριζόντια εφαρμογή που παρέχεται στους Δήμους μετά την υπηρεσία των ψηφιακών ραντεβού, myDimos.Live.gov.gr όπου οι πολίτες επιλέγουν την υπηρεσία που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία ή τηλεδιάσκεψη.

