Σωφρονιστικός υπάλληλος χτύπησε 12χρονο γιατί... έβρεξε την κόρη του

Στο εδώλιο βρέθηκε σωφρονιστικός υπάλληλος στη Θεσσαλονίκη που καταγγέλθηκε από την μητέρα ενός 12χρονου ότι άσκησε βία εναντίον του γιου της. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Σωφρονιστικός υπάλληλος καταγγέλθηκε από την μητέρα ενός 12χρονου ότι άσκησε βία εναντίον του γιου της, θεωρώντας πως το αγόρι πάνω στο παιχνίδι έβρεξε με νερό και χτύπησε την κόρη του. Η υπόθεση έφτασε με την αυτόφωρη διαδικασία στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο καταδίκασε τον σωφρονιστικό υπάλληλο σε φυλάκιση 5 μηνών, με 3ετή αναστολή, καθώς τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη και απειλή, ενώ τον απήλλαξε για την κατηγορία της εξύβρισης.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν στην πλατεία της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα της περασμένης Τρίτης μαζεύτηκαν παρέες μαθητών του δημοτικού για να περάσουν στιγμές ανεμελιάς. Κάποια από τα παιδιά άρχισαν να κυνηγιούνται και να βρέχονται με νερό. Αυτό που ξεκίνησε ως παιχνίδι φαίνεται ότι ενόχλησε την κόρη του κατηγορούμενου που μαζί με δύο φίλες της κατευθύνθηκαν στο σπίτι της πρώτης για να διαμαρτυρηθούν.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατηγορούμενος βγήκε από το σπίτι όπου εντόπισε τρία ανήλικα, οι δύο έτρεξαν κι έφυγαν ενώ ο τρίτος δεν πρόλαβε. «Τον έπιασε από το λαιμό και τον έριξε σφαλιάρες, εξυβρίζοντάς τον ταυτόχρονα», κατέθεσε στο Δικαστήριο η μητέρα του 12χρονου. Όπως είπε η ίδια, ο γιος της εξετάστηκε στη συνέχεια από γιατρούς του Κέντρου Υγείας της περιοχής, ενώ δια του συνηγόρου της προσκόμισε ιατρική γνωμάτευση η οποία φέρεται να κάνει αναφορά σε μώλωπες, θλάση και κάκωση σε σημεία του σώματος του ανήλικου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε το σύνολο των πράξεων και περιέγραψε τη δική του εκδοχή: «Ήμουν στο σπίτι και παρακολουθούσα τηλεόραση. Χτύπησε το θυροτηλέφωνο και η σύζυγός μου φώναξε "βοήθεια τα παιδιά είναι κάτω". Κατέβηκα τα σκαλιά όπου βρήκα τα κοριτσάκια και μου είπαν "μας χτυπάνε και μας πετάνε υγρό". Ήταν τρία παιδάκια, πρόλαβα το ένα. Τον ρώτησα εάν έκανε κάτι και μου απάντησε αρνητικά. Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτός. Είχε κόσμο μπροστά, τον συγκράτησα από την μπλούζα για να τον ρωτήσω», απολογήθηκε, λέγοντας ότι βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και πως «ζητήματα μεταξύ γονιών» δεν πρέπει να φτάνουν στις δικαστικές αίθουσες.

«Θα έπρεπε να να είναι πιο ψύχραιμος λόγω της ιδιότητάς του, πολλώ δε μάλλον επειδή είχε ανήλικο μπροστά του» ανέφερε ο εισαγγελέας της έδρας που πρότεινε την ενοχή του, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου.

Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

