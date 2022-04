Οικονομία

Πρωτομαγιά: Πως πληρώνεται η αργία της Δευτέρας, 2 Μαΐου

Η υποχρεωτική αργία μετατίθεται φέτος για τη Δευτέρα 2 Μαΐου. Τι προβλέπει ο νόμος για τις αμοιβές όσων εργαστούν.



Γενική πανελλαδική πανεργατική απεργία την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022, πραγματοποιεί η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), με σκοπό τη συμμετοχή στις παγκόσμιες εκδηλώσεις μνήμης για την Εργατική Πρωτομαγιά, τιμής και αλληλεγγύης στους εργατικούς αγώνες για εργασία με αξιοπρέπεια και ισότητα, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και παγκόσμια ειρήνη, όπως ανακοίνωσαν η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕΠΕΑ).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 14 του Ν. 4468/2017), για εφέτος η υποχρεωτική αργία, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετατίθεται για τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που δεν λειτουργούν θα λάβουν κανονικά το σύνηθες ημερομίσθιό τους, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο και τον μηνιαίο μισθό τους, εφόσον αμείβονται με μισθό.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν νόμιμα στις επιχειρήσεις που κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν:

αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σημειώνεται εκ νέου ότι α) δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας και β), σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

