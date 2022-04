Κόσμος

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούνται για τον θάνατο κρατουμένου

Τον χτυπούσαν ενώ είχε χειροπέδες και δεν προέβαλε αντίσταση. Ποια ήταν η αφορμή για το θανατηφόρο περιστατικό.

Τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι της Φλόριντας τέθηκαν υπό κράτηση σήμερα, αφότου κατηγορήθηκαν ότι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έναν κρατούμενο, ο οποίος φορούσε χειροπέδες, πριν από δύο μήνες, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του σε άλλη φυλακή.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Επιβολής του Νόμου της Φλόριντας συνέλαβαν τους Κρίστοφερ Ρόλον, 29 ετών, Κερκ Γουόλτον, 34 ετών και Ρόναλντ Κόνορ, 24 ετών, χθες Πέμπτη. Ένας τέταρτος σωφρονιστικός υπάλληλος, που δεν κατονομάστηκε, παραμένει ασύλληπτος, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή.

Οι κατηγορούμενοι, που κρατούνται στο Μαϊάμι, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες φόνου σε δεύτερο βαθμό, συνωμοσίας, διακεκριμένης βιαιοπραγίας ενός μειονεκτούντα ενήλικα και σκληρή μεταχείριση ενός κρατουμένου, σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής,

«Τα άτομα που καταδικάζονται σε φυλάκιση από τα ποινικά δικαστήριά μας έχουν χάσει την ελευθερία τους, όχι όμως τα βασικά δικαιώματά τους», δήλωσε η εισαγγελέας του Μαϊάμι-Ντέιντ Κάθριν Φερνάντεζ Ραντλ.

Στις 14 Φεβρουαρίου, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι μετέφεραν έναν κρατούμενο από τη μονάδα ψυχικής υγείας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της κομητείας Ντέιντ σε μια φυλακή στην κομητεία Λέικ, σε απόσταση περίπου 482 χιλιομέτρων βόρεια, σύμφωνα με μια ανακοίνωση. Προτού μεταφερθεί εκτός του κελιού του, ο κρατούμενος πέταξε ούρα σε έναν από τους υπαλλήλους.

Εκείνοι του φόρεσαν χειροπέδες και τον μετέφεραν εκτός του κελιού. Στη συνέχεια, ξυλοκόπησαν τον κρατούμενο και τον μετέφεραν σε ένα βανάκι, όπου τον έβαλαν σε ένα ασφαλές σημείο μόνο του.

Σε μια στάση στην Οκάλα, ο κρατούμενος βρέθηκε νεκρός, να κείτεται σε έναν πάγκο εντός του βαν. Πέθανε έπειτα από χτύπημα στον πνεύμονα και τραύματα στο πρόσωπο και τον θώρακά του, αναφέρεται στην ανακοίνωση, που επικαλείται μια ιατροδικαστική έκθεση.

