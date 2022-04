Πολιτική

Νίκος Παππάς: Την παραπομπή του σε ειδικό δικαστήριο προτείνει η εισαγγελέας Γεωργία Αδηλίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος με αφορμή τους χειρισμούς του στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Την παραπομπή του Νίκου Παππά στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος με αφορμή τους χειρισμούς του στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, προτείνει η εισαγγελέας του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη.

Η εισαγγελική λειτουργός προτείνει επίσης να παραπεμφθεί για ηθική αυτουργία στην παράβαση καθήκοντος του πρώην υπουργού, ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας που αποκάλυψε και την υπόθεση.

Τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή μη, θα έχει το δικαστικό συμβούλιο.

Υπενθυμίζεται πως, όπως έχει καταγγείλει ο Χρήστος Καλογρίτσας, η σύμβαση με τη λιβανέζικη εταιρεία CCC για τη δημιουργία mall στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ήταν εικονική και καταρτίστηκε για να μπορέσει να εισέλθει η εταιρεία του στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Ο κ. Καλογρίτσας αποδίδει κεντρικό ρόλο στον Νίκο Παππά, αναφέροντας ότι εκείνος έφερε σε επαφή όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και οργάνωσε τις κινήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurostat - Πληθωρισμός: Νέα αύξηση στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: η γιαγιά έκανε την καταγγελία στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

Ο Σαϊντού Καμαρά παραμένει στην Ελλάδα