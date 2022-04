Κόσμος

Ουκρανία: Σκοτώθηκε το “φάντασμα” του Κιέβου (εικόνες)

Αρκετές εβδομάδες μετά τις αρχικές πληροφορίες, επιβεβαιώθηκε από τις ουκρανικές Αρχές το γεγονός πως ο “ιπτάμενος ήρωας”, με την πλούσια δράση, έχασε την ζωή του.

Νεκρός είναι ο 29χρονος επισμηναγός Στέπαν Ταραμπάλκα γνωστός και ως το “φάντασμα” του Κιέβου που κατέρριψε πάνω από 40 ρωσικά αεροσκάφη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έπεσε στο βωμό του καθήκοντος πιλοτάροντας ένα MIG-29.

Όπως αναφέρουν οι Times, αν και ο θάνατός του τοποθετείται στις 19 Μαρτίου, οι ουκρανικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν την είδηση μόλις χθες.

Ουκρανοί πολίτες εμφανίζονται συντετριμμένοι με την απώλεια του πιλότου και μέσα από αναρτήσεις τους στα social media αποχαιρετούν με θλίψη τον «φύλακα-άγγελό» τους, όπως τον έλεγαν.

Το “φάντασμα” του Κιέβου

Η ιστορία του κορυφαίου Ουκρανού πιλότου έγινε viral, όταν υπήρξαν αναφορές πως κατέρριψε έξι ρωσικά μαχητικά μέσα σε μία μέρα έπειτα από αερομαχία. Το “φάντασμα” του Κιέβου έγινε ήρωας για τους Ουκρανούς και εφιάλτης για τους Ρώσους.

Οι γονείς, η σύζυγος και ο μικρός του γιος είναι συντεριμμένοι. «Εκεί ψηλά στον ουρανό, ο Στεπάν δεν θα πολεμά πλέον τον εχθρό, μόνο θα ανυπομονεί για την νίκη των Ουκρανών», λένε οι φίλοι του στο Facebook.

Σπούδασε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Πολεμικής Αεροπορίας στο Χάρκοβο και αφήνει πίσω τη σύζυγό του Olenia και τον 8χρονο γιο του Yarik.

Η μητέρα του, Nahtalia, είπε ότι συνήθιζε να παρακολουθεί αεροσκάφη τύπου MiG να πετάνε πάνω από το σπίτι τους και πάντα ονειρευόταν να γίνει πιλότος της πολεμικής αεροπορίας.

