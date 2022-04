Οικονομία

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ρεκόρ όλων των εποχών το φετινό πρώτο τρίμηνο

Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαιώνουν τις αισιόδοξες προβλέψεις για τη φετινή τουριστική σεζόν.



Ρεκόρ όλων των εποχών σημείωσαν το φετινό πρώτο τρίμηνο οι αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων στον Αερολιμένα "Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος".

Μάλιστα, οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι αυξημένες κατά 38% σε σχέση με τις αφίξεις του 2019, που ήταν έτος-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Ουσιαστικά τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) επιβεβαιώνουν τις αισιόδοξες προβλέψεις για τη φετινή τουριστική σεζόν, που ενδέχεται να είναι καλύτερη από το 2019. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ΥΠΑ, το φετινό πρώτο τρίμηνο αφίχθησαν στον Αερολιμένα "Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος" 2.700 επιβάτες διεθνών πτήσεων, ενώ το 2019 είχαν αφιχθεί 1.952. Το 2020 που ξεκίνησε η πανδημία είχαν αφιχθεί 1.077 ενώ το 2021 δεν είχαμε πτήσεις εξαιτίας της Covid-19. To φετινό Μάρτιο είχαμε 2.189 αφίξεις, ενώ τον ίδιο μήνα του 2019 καταγράφηκαν 1.952 αφίξεις και 1.077 το 2020.?? Συνολικά το φετινό πρώτο τρίμηνο, με 61 διεθνείς πτήσεις από και προς Καλαμάτα έχουν μετακινηθεί 4.713 ταξιδιώτες. Επίσης, με 92 πτήσεις έχουν ταξιδέψει από και προς Θεσσαλονίκη 3.617 επιβάτες. Συνολικά το 2022, με 153 πτήσεις από και προς τον Αερολιμένα "Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος" έχουν ταξιδέψει 8.330 επιβάτες. Αναλυτικά οι αφίξεις του πρώτου τριμήνου από το 2009 μέχρι φέτος παρουσιάζονται στον πίνακα.