Ρεάλ Μαδρίτης: Η “βασίλισσα”… στον θρόνο της

Οι «μερένγκες» κατέκτησαν το 35ο πρωτάθλημα της Ιστορίας τους.

Το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει από σήμερα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ενδιάμεσα στους δύο ημιτελικούς του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι, οι «μερένγκες» εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία, επικρατώντας 4-0 στο «Μπερναμπέου» της Εσπανιόλ, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής.

Ο Κάρλο Αντσελότι άφησε εκτός ενδεκάδας τους μισούς και πλέον βασικούς (Μπενζεμά, Βινίσιους, Κρόος, Αλάμπα, Μιλιτάο, Μεντί, Καρβαχάλ), αλλά έστω κι έτσι οι Μαδριλένοι δεν είχαν καμία διάθεση να χαλάσουν το... πάρτι που είχε στηθεί από νωρίς.

Δύο γκολ του Ροντρίγκο, στο 33΄ και στο 43΄, έδιωξαν το όποιο άγχος από τους γηπεδούχους, ενώ στο β΄ μέρος ο Ασένσιο (55΄) και ο Μπενζεμά που μπήκε αλλαγή (81΄) έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Ρεάλ, η οποία πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη ρεβάνς της Τετάρτης (4/5).

