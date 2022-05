Υγεία - Περιβάλλον

Όστρακα επικίνδυνα για την υγεία θα έριχναν στην αγορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Μπλόκο" σε δεκάδες κιλά οστράκων ακατάλληλα για την ανθρώπινη καταναλώση. Δύο συλλήψεις.

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 54χρονου και μιας 44χρονης, προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης για κατοχή και μεταφορά, με σκοπό την πώληση - εμπορία, οστράκων του τύπου «αχιβάδα» ακατάλληλα προς κατανάλωση.

Μετά από έλεγχο που διενέργησαν στελέχη της αστυνομίας του Τ.Σ.Φ. Φερών στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, εντόπισαν ένα φορτηγό με οδηγό τον 54χρονο και συνοδηγό την 44χρονη, να μεταφέρουν ποσότητα οστράκων χωρίς παραστατικά έγγραφα.

Οι δύο ημεδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, ενώ μετά από ζύγιση της ποσότητας των οστράκων διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 23 σακιά, συνολικού βάρους 169,5 κιλών, ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση και υπολειπομένων διαστάσεων, ενώ δεν υπήρχαν τα προβλεπόμενα έγγραφα που να αποδεικνύουν την προέλευση τους και δεν υπήρχε η προβλεπόμενη επισήμανση σε αυτά.

Η ποσότητα των οστράκων καθώς και το φορτηγό όχημα κατασχέθηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηπατίτιδα σε παιδιά – Ζαούτης στον ΑΝΤ1: Δεν έχουμε κρούσμα στην Ελλάδα

Επίθεση σε αστυνομικούς με μολότοφ (εικόνες)

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Οι νικητές του 4ου ημιτελικού (εικόνες)