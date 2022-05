Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μπιλ Γκέιτς: Ίσως να μην έχουμε δει τα χειρότερα

«Μπορεί μην έχουμε δει καν ακόμη τα χειρότερα αυτής της πανδημίας» λέει ο συνιδρυτής της Microsoft και τονίζει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις προς αποφυγή μελλοντικών κρίσεων για τη δημόσια Υγεία

Στους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας και τους ιθύνοντες χάραξης πολιτικής απευθύνεται ο Μπιλ Γκέιτς μέσω συνέντευξής του στους Financial Times, επισημαίνοντας ότι επείγει η σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων, που θα απαρτίζεται από επιδημιολόγους έως ειδικούς σε υπολογιστικά μοντέλα και θα τελεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ώστε να εντοπίζονται άμεσα παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία και να βελτιωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των χωρών.

Ο συνιδρυτής της Microsoft τονίζει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις προς αποφυγή μελλοντικών κρίσεων για τη δημόσια υγεία, ενώ ως προς την τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού σημειώνει πως δεν βρισκόμαστε στο τέλος της και μάλιστα εκτιμά πως είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ανάδυσης ενός νέου στελέχους ακόμη πιο μεταδοτικού και θανατηφόρου.

«Διατρέχουμε ακόμη κίνδυνο αυτή η πανδημία να παράξει μία παραλλαγή που θα είναι ακόμη πιο μεταδοτική και ακόμη πιο θανατηφόρα. Δεν είναι πιθανό, δεν θέλω να είμαι φωνή καταστροφής και απαισιοδοξίας, όμως κυμαίνεται πολύ πάνω από το 5% ο κίνδυνος να μην έχουμε δει καν ακόμη τα χειρότερα αυτής της πανδημίας» δηλώνει.

Bill Gates says a global surveillance team is needed to spot pandemic threats https://t.co/yzPEE0FygI — Financial Times (@FT) May 1, 2022

Ο Γκέιτς προτείνει να συσταθεί μια διεθνής ομάδα ειδικών, διαφόρων ειδικοτήτων, από επιδημιολόγους έως διαμορφωτές ηλεκτρονικών μοντέλων, η οποία θα αναλάβει να παρακολουθεί και να εντοπίζει παγκόσμιες υγειονομικές απειλές και να συντονίσει την αντίδραση των κρατών.

Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία κυριαρχεί στη διεθνή ατζέντα, ο μεγιστάνας προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να μην παραβλέπουν την υγειονομική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερες επενδύσεις για την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών.

Ξεκαθαρίζει δε, ότι η σημερινή χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για μελλοντικές πανδημίες δεν είναι σοβαρή, και απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις. «Ο ΠΟΥ έχει λιγότερα από 10 άτομα πλήρους απασχόλησης που εργάζονται για την ετοιμότητα στις επιδημίες», είπε ο Γκέιτς, προσθέτοντας ότι «ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι αποσπώνται από πολλές άλλες δραστηριότητες».

Το νέο βιβλίο του Μπιλ Γκέιτς ασχολείται με τον κίνδυνο νέας πανδημίας. Τιτλοφορείται «How to Prevent the Next Pandemic» (Πώς να Αποτρέψουμε Νέα Πανδημία) και δημοσιεύεται την προσεχή Τρίτη.

