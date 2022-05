Κοινωνία

Βιασμό από σκηνοθέτη καταγγέλλει ηθοποιός

Νέα σοκαριστική καταγγελία νεαρής ηθοποιού. "Με βίασε μέσα στο αυτοκίνητό του, ούρλιαζα και έκλαιγα". Τι είπε για την υπόθεση ο Σπύρος Μπιμπίλας στο "Πρωινό".

Ακόμα μία σοβαρή καταγγελία έρχεται να προστεθεί στον χώρο του θεάματος.

Σύμφωνα με τη RealNews, ηθοποιός προχώρησε σε μήνυση κατά γνωστού σκηνοθέτη, καταγγέλλοντας βιασμό της το 2010, όταν η ίδια ήταν 21 ετών.

«Με βίασε στο αυτοκίνητό του», αναφέρει στη μήνυσή της η ηθοποιός, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ένα βράδυ και συγκεκριμένα στις αρχές του καλοκαιριού του 2010 ο εγκαλούμενος μου πρότεινε να πάμε για φαγητό και μετά να συνεχίσουμε για ποτό σε κλαμπ, όπου θα βρίσκονταν κάποια άτομα που κάναμε κοινή παρέα εκείνη την περίοδο. Ήρθε και με πήρε από το σπίτι μου με το αυτοκίνητό του και πήγαμε στο μαγαζί, όπου παραγγείλαμε φαγητό κι ένα μπουκάλι κρασί. Τελειώνοντας το πρώτο μπουκάλι, ο εγκαλούμενος παρήγγειλε και δεύτερο και δεν θυμάμαι αν είχε παραγγείλει και τρίτο. Άρχισα να νιώθω ζαλισμένη, προοδευτικά ένιωθα να χάνω τη συνείδησή μου, κάτι που μου έκανε εντύπωση. Δε γνωρίζω αν υπήρχε κάποια άλλη ουσία στο κρασί που ήπια. Εγώ πλέον δεν ένιωθα καθόλου καλά και φοβόμουν ότι θα λιποθυμήσω. Του είπα να φύγουμε. Από τη στιγμή που φύγαμε, μέχρι τη στιγμή που επανήλθαν οι αισθήσεις μου έχω ένα κενό μνήμης. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι τη στιγμή που άνοιξα τα μάτια μου ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητό του κι αυτός είχε διεισδύσει με το γεννητικό του όργανο στο σώμα μου και συνουσιαζόταν μαζί μου εν αγνοία μου και χωρίς τη συναίνεσή μου. Όταν συνειδητοποίησα τι συνέβαινε πάγωσα από τον φόβο μου», αναφέρει στη μήνυσή της η ηθοποιός, τονίζοντας ότι άρχισε να τον κλωτσάει, να ουρλιάζει και να κλαίει.

Επίσης, σημειώνει: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου. Μου πέρασε από το μυαλό ότι αν έβγαινε στον δρόμο σε αυτή την κατάσταση μόνη μου μπορεί να μου συνέβαινε κάτι ακόμα χειρότερο κι έτσι ο εγκαλούμενος έκατσε στη θέση του οδηγού και ξεκίνησε να πηγαίνει προς το κλαμπ που θα συναντούσαμε τους φίλους μας».

Τέλος, τονίζει ότι τότε δεν κατήγγειλε τον βιασμό της γιατί φοβήθηκε, ωστόσο πλέον έπειτα από την έκρηξη του ελληνικού #metoo, αποφάσισε να προχωρήσει σε μήνυση, ζητώντας την τιμωρία του βιαστή της.

