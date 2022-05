Κοινωνία

Έκλεψαν 100 κιλά χαλκό από οικοδομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκαν από αστυνομικούς που περιπολούσαν με τον κλεμμένο χαλκό στην κατοχή τους.

Δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 33 ετών, συνελήφθησαν, τα ξημερώματα, στην περιοχή του Ελληνικού, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, κατηγορούμενοι για κλοπή 100 κιλών χαλκού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι νωρίτερα μπήκαν σε ανεγειρόμενη οικοδομή και αφαίρεσαν καλώδια χαλκού. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, που περιπολούσαν στην περιοχή, τους εντόπισαν με τον κλεμμένο χαλκό, ενώ αμέσως μετά τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ελληνικού - Αργυρούπολης, όπου και συνελήφθησαν.

Τα δύο άτομα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισπανία: Λογισμικό κατασκοπείας στα κινητά του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Άμυνας

“Το Πρωινό”: Συγκινεί η γυναικολόγος που έφερε στον κόσμο την Μαλένα και την Ίριδα (βίντεο)

Αιδηψός: Δελέασε με φαγητό γάτα και την κλώτσησε στη θάλασσα (σκληρές εικόνες)