Μεθυσμένος 23χρονος θώπευσε αεροσυνοδούς σε πτήση

Ο νεαρός θώπευσε τα στήθη αεροσυνοδών και γρονθοκόπησε έναν άνδρα συνάδελφό τους. Οι επιβάτες έδεσαν με κολλητική ταινία στο κάθισμά του για το υπόλοιπο της πτήσης.

Σε φυλάκιση 60 ημερών καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο ένας νεαρός από το Οχάιο, τον οποίο έδεσαν με κολλητική ταινία στο κάθισμά του επειδή θώπευε και επιτέθηκε στις αεροσυνοδούς κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της Frontier Airlines από τη Φιλαδέλφεια στο Μαϊάμι.

Ο Μάξγουελ Μπέρι, 23 ετών, καταδικάστηκε επίσης από τον δικαστή Ρόμπερτ Σκόλα Τζούνιορ σε επιτήρηση ενός έτους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μαϊάμι. Θα πρέπει να παρουσιαστεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του την 1η Αυγούστου, δηλαδή ακριβώς έναν χρόνο μετά τη σύλληψή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Ο Μπέρι, που κατάγεται από το Νόργουοκ του Οχάιο, δήλωσε ένοχος σε τρεις κατηγορίες επίθεσης και κινδύνευε να καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών. Οι συνεπιβάτες του βιντεοσκόπησαν το επεισόδιο με τα κινητά τους τηλέφωνα και τα πλάνα αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι αεροσυνοδοί λόγω του μεγάλου αριθμού «απείθαρχων» επιβατών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Ο Μπέρι έπινε αλκοόλ και πήγε στην τουαλέτα του αεροπλάνου αφού έχυσε ένα ποτό επάνω του. Βγήκε από την τουαλέτα χωρίς πουκάμισο και μια αεροσυνοδός τον βοήθησε να βγάλει ένα καθαρό από τη βαλίτσα του, σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας, την οποία επικαλείται το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WPLG. Αφού περπάτησε για μερικά λεπτά στον διάδρομο του αεροπλάνου, ο νεαρός θώπευσε τα στήθη πολλών γυναικών αεροσυνοδών και γρονθοκόπησε έναν άνδρα συνάδελφό τους. Οι επιβάτες βοήθησαν το πλήρωμα να τον ακινητοποιήσει και τον έδεσαν με κολλητική ταινία στο κάθισμά του για το υπόλοιπο της πτήσης.

Ο δικηγόρος του, ο Τζέισον Κρέις, ανέφερε ότι το επεισόδιο αυτό ήταν μια «παρεκτροπή» του πελάτη του. «Είναι πραγματικά καλό παιδί, από μια θαυμάσια οικογένεια και τιμωρήθηκε για τη χειρότερη ημέρα της ζωής του», ανέφερε στην ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι «σέβεται την κρίση του δικαστηρίου».

