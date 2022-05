Καιρός

Καιρός: νεφώσεις και τοπικές βροχές την Παρασκευή

Που αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Παρασκευή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νησιά του Ιονίου, στα ηπειρωτικά εκτός της Θράκης, από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά και στα βόρεια, 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 08 έως 24 και στην νησιωτική χώρα από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Το βράδυ υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών. Θα πνέουν άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα ανατολικά, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται αραιές νεφώσεις, που το απόγευμα θα πυκνώσουν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα Δωδεκάνησα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Για την υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά, 4 με 6 μποφόρ και από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά, με την ίδια ένταση, δε στα νότια πελάγη θα φθάσουν τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή

Την Κυριακή αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις απογευματινές ώρες στη δυτική και νότια χώρα θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, με την ίδια ένταση. Σταδιακά στα δυτικά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

